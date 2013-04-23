Гаджеты позволяют управлять компанией на расстоянии

«У каждого руководителя рано или поздно появляется желание управлять бизнесом на расстоянии. Больше путешествовать, больше уделять времени стратегическим вопросам, а не текучке, больше проводить времени со своей семьей. Но это делают единицы, - говорит президент клуба «Свежий ветер» Ирина ВЫСОЦКАЯ. – Именно поэтому в ходе очередного заседания мы решили вместе с экспертами обсудить этот вопрос и понять, насколько управление на расстоянии возможно».