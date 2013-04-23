Министр здравоохранения РФ призвала врачей сообщать ей лично о случаях снижения зарплат

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила журналистам в понедельник, что все случаи снижения зарплат медиков будут детально расследованы, она призвала врачей обо всех таких фактах сообщать ей лично. "Государство выделяет беспрецедентные деньги, на 61% больше, чем в прошлом году. Они до регионов доведены. Почему тогда зарплата на местах не повышается? Медработники могут обращаться в министерство здравоохранения напрямую, ко мне лично — напрямую. Обещаю, что по каждому случаю будет проведено детальное расследование", — сказала она на брифинге в Москве.
Министр отметила, что врачи могут присылать письма на электронную почту [email protected] По ее словам, каждое обращение рассматривается в течение максимум 12 дней.
Ранее сообщалось, что министерство выявило отдельные факты снижения средней заработной платы медицинских работников в январе-феврале 2013 года в сравнении с 2012 годом. Хотя все стимулирующие надбавки, которые выплачивались в 2011-2012 годах в рамках нацпроекта "Здоровье" и программ модернизации здравоохранения, сохранились.
После этой проверки Скворцова поручила регионам раз в месяц предоставлять отчет по зарплатам медиков в каждом конкретном медучреждении. "Как только мы получим первый отчет, свод нарушений выложим на нашем сайте, доведем это до журналистов, до регионов, до полномочных представителей президента. Комплексный контроль нужно организовывать не только на уровне федерального ведомства, нам снизу его надо осуществлять. И чтобы врачи не боялись, они могут анонимно к нам обращаться, чтобы не было никаких гонений на местах", — подчеркнула Скворцова. "В целом сегодня по стране средняя месячная заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Это достаточно высокая зарплата, поэтому и вызывает изумление, с одной стороны, и возмущение — с другой. Потому что параллельно в некоторых учреждениях врачи получают 8 тысяч. Наша задача — работать с каждым из 83 регионов и прийти к тому, чтобы средняя соответствовала средней", — сказала она.
Министр подчеркнула, что занижение зарплат врачам — это преступление с точки зрения работы организаторов здравоохранения. "Кто идет в медицинские вузы поступать? Тот, кто хочет посвятить себя другим людям. Действительно романтики, которые верят, что можно приносить добро. Злоупотреблять такими моральными посылами — это преступление. Это то, за что должны получить наказание организаторы здравоохранения", — отметила она.
Скворцова добавила, что любая переработка медика должна адекватно оплачиваться. Средства на это есть, и они доведены до регионов.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ выявило отдельные факты снижения средней заработной платы медицинских работников в январе-феврале 2013 года в сравнении с 2012 годом. Хотя все стимулирующие надбавки, которые выплачивались в 2011-2012 годах в рамках нацпроекта "Здоровье" и программ модернизации здравоохранения, сохранились.
Так, в Ижевске, недовольные системой оплаты и условий труда врачи с начала апреля проводили "итальянскую" забастовку, которая предполагает работу в строгом соответствии с инструкциями и правилами. Некоторые медики устроили голодовку, пишет РИА "Новости".