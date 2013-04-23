Министр здравоохранения РФ призвала врачей сообщать ей лично о случаях снижения зарплат

После этой проверки Скворцова поручила регионам раз в месяц предоставлять отчет по зарплатам медиков в каждом конкретном медучреждении. "Как только мы получим первый отчет, свод нарушений выложим на нашем сайте, доведем это до журналистов, до регионов, до полномочных представителей президента. Комплексный контроль нужно организовывать не только на уровне федерального ведомства, нам снизу его надо осуществлять. И чтобы врачи не боялись, они могут анонимно к нам обращаться, чтобы не было никаких гонений на местах", — подчеркнула Скворцова. "В целом сегодня по стране средняя месячная заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Это достаточно высокая зарплата, поэтому и вызывает изумление, с одной стороны, и возмущение — с другой. Потому что параллельно в некоторых учреждениях врачи получают 8 тысяч. Наша задача — работать с каждым из 83 регионов и прийти к тому, чтобы средняя соответствовала средней", — сказала она.