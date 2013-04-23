На неделе во Владивостоке ожидается дождь

Долго же весна шла на Дальний Восток, очень долго. Но все-таки пришла, и на том спасибо. Хотя расслабляться не стоит – очередной активный циклон пришел на Тихий океан и вызвал осадки во многих краях и областях региона. Утешает, что Приморскому краю участь быть залитым дождем вперемешку с мокрым снегом не грозит, хотя осадки все-таки возможны и у нас. А вообще же погоду в Приморье снова определяет поле повышенного давления.