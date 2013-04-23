Строители Приморья оценили свою работу

К работе по составлению этого справочника по отдельным видам работ были привлечены сотрудники компаний, которые по итогам прошлого года были признаны лучшими в СРО по своей специализации. Новые расценки возникли в итоге анализа мониторинга строительного рынка в течение нескольких месяцев. При этом учитывались такие факторы, как применение новой техники и технологий, машин и механизмов, материалов и конструкций.