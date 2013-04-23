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Строители Приморья оценили свою работу

23 апреля 2013, 12:42
СРО "Альянс строителей Приморья" выпустил свой региональный справочник рыночных расценок на услуги строителей.

СРО «Альянс строителей Приморья» выпустил свой региональный справочник рыночных расценок на услуги строителей, который поможет им более объективно оценивать свою работу при взаимодействии с заказчиками и инвесторами.

К работе по составлению этого справочника по отдельным видам работ были привлечены сотрудники компаний, которые по итогам прошлого года были признаны лучшими в СРО по своей специализации. Новые расценки возникли в итоге анализа мониторинга строительного рынка в течение нескольких месяцев. При этом учитывались такие факторы, как применение новой техники и технологий, машин и механизмов, материалов и конструкций.

Как отмечают составители справочника, расценки носят рекомендательный характер, и за основу в работе будут приниматься «действующие строительные расценки, взятые из разных источников, разбитые на группы по специализациям». Конечная стоимость будет зависеть от группы, объема и специфики работы. При этом цены указаны без стоимости материалов, налога на добавленную стоимость и лимитированных затрат из раздела справочника «Прочие работы».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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