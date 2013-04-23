Строители Приморья оценили свою работу

СРО «Альянс строителей Приморья» выпустил свой региональный справочник рыночных расценок на услуги строителей, который поможет им более объективно оценивать свою работу при взаимодействии с заказчиками и инвесторами.
К работе по составлению этого справочника по отдельным видам работ были привлечены сотрудники компаний, которые по итогам прошлого года были признаны лучшими в СРО по своей специализации. Новые расценки возникли в итоге анализа мониторинга строительного рынка в течение нескольких месяцев. При этом учитывались такие факторы, как применение новой техники и технологий, машин и механизмов, материалов и конструкций.
Как отмечают составители справочника, расценки носят рекомендательный характер, и за основу в работе будут приниматься «действующие строительные расценки, взятые из разных источников, разбитые на группы по специализациям». Конечная стоимость будет зависеть от группы, объема и специфики работы. При этом цены указаны без стоимости материалов, налога на добавленную стоимость и лимитированных затрат из раздела справочника «Прочие работы».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.