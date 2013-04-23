У рекрутеров Владивостока нет однозначного взгляда на молодых специалистов

Ольга Кочкина согласилась с коллегами в том, что сегодня этап, когда человек формируется профессионально, происходит сам по себе. И когда студент приходит из вуза, это не всегда означает, что он сознательно сделал выбор своей профессии. Отсюда и количество людей, которые работают не по специальности. «Ребята не знают, как продвигаться по карьерной лестнице и благодаря достижению каких результатов это движение будет происходить. У них есть стремление стать генеральным директором, но у них нет программы, как это сделать, а у компаний нет позиционирования этой внутренней карьерной лестницы, - говорит она. - Нужно развеивать мифы у молодых специалистов, и делать это нужно работодателям, потому что преподаватели вузов сделать это за нас не могут – они сами не очень хорошо ориентируются в современном рынке труда. Общество преподавателей – достаточно закрытое, со своими академическими традициями, но, к сожалению, ничего общего с реально динамичной средой бизнеса не имеющее. Наша задача, прийти в вузы и научить ребят по-другому смотреть на мир, превращая их ожидания в реальные цифры. Внутри своих компаний нужно работать со средним звеном – зачастую именно они оказывают сопротивление при работе с молодыми специалистами».