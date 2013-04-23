У рекрутеров Владивостока нет однозначного взгляда на молодых специалистов

Сегодня большинство работодателей сталкиваются с проблемой подбора молодых специалистов. В одних компаниях выстроены многоуровневые системы адаптации и обучения молодых сотрудников, в других существует жесткая система отбора. Однако всех без исключения дефицитный рынок труда заставляет обращать взор на выпускников вузов.
Стоит ли брать на работу выпускников? Молодые специалисты – ценные кадры или пустая трата времени работодателя? Как эффективно привлекать талантливую молодежь на работу? На эти и другие вопросы искали ответы HR-специалисты компаний Владивостока и рекрутеры в ходе встречи, организованной компанией HeadHunter.
Первая часть мероприятия прошла в формате HR-баттла. Ольга КОЧКИНА, директор региональной сети HeadHunter, эксперт в сфере онлайн-рекрутмента, представляла позицию «за» трудоустройство выпускников.
«Выбора у нас на самом деле нет, - считает она. - Если посмотреть на статистические данные, то к 2017 году в России нехватка рабочей силы будет составлять 6-8 млн человек. Сегодня происходит старение персонала в компаниях, и одно поколение сменяется другим. Те, на кого делались ставки в течение десятилетий, заканчивают свою трудовую деятельность. На смену им приходят совершенно другие люди. И от эйчаров часто приходится слышать, что современная молодежь совершенно по иному смотрит на мир. Это действительно так, но я призываю всех принять это как новое правило игры. Да, молодые специалисты – они другие: более демократичные, меньше обращают внимание на внешние вещи, гораздо больше вникают в суть, не ставят границы между жизнью и работой. И это позволяет мотивировать их на гораздо более эффективную деятельность. Ведь адаптация молодого специалиста к новому месту работы – это не только задача самого выпускника. В наших компаниях должны работать тонкие настройки мотивации и адаптации новых сотрудников».
Александр СОКОЛОВ, собственник и генеральный директор компании «АЛАНЭКС», озвучивал противоположную позицию по отношению к молодым специалистам.
«Я не могу сказать, что я однозначно против молодых специалистов – логика говорит о том, что только молодежь может прийти на смену сегодняшним специалистам и дальше развивать компанию. Но, безусловно, у собственников существуют настороженности и опасения. Например, собственник в первую очередь должен думать об эффективности собственного бизнеса, а какую отдачу на первом этапе может дать молодой специалист? И насколько разумно вкладывать силы и средства в его обучение, когда, получив все, что ему необходимо, он может уйти из компании и приложить полученные знания и навыки в другом месте? Поэтому когда ко мне приходят молодые специалисты, я предлагаю им озвучить собственные цели, потом рассказываю о целях и задачах компании. И если в целях кандидата отражается интерес компании, то доверие друг к другу у работодателя и потенциального сотрудника появляется. Довольно часто я провожу такой эксперимент - бросаю выпускников на довольно ответственный фронт работ, чтобы посмотреть «выплывет-не выплывает». И могу сказать, что инициативных, неробких, готовых отстаивать свою позицию молодых людей крайне мало».
Услышав мнение экспертов, эйчары компаний Владивостока поделились своим опытом привлечения выпускников вузов. И проблем, с которыми они сталкиваются, назвали достаточно много. Среди них – инфантилизм молодых специалистов, закрытость к новым знаниям, завышенные ожидания по уровню оплаты труда и занимаемой позиции в компании. «Они уже научились продавать себя – на собеседовании, порой, о будущем работнике складывается очень хорошее впечатление, однако на практике оно не находит подтверждения», - говорили менеджеры по персоналу.
Рассуждали участники мероприятия и о том, что сегодня разорвана цепочка между вузами и работодателями, а студенты, заканчивая вуз, смутно представляют себе суть своей будущей профессии.
«Студенты не всегда готовы работать по выбранной специальности, очень часто от выпускников практически невозможно добиться ответа на вопрос, за что они любят свою профессию, - говорят эйчары. - Студенты часто учатся ради диплома, надеясь, что это ключик для занятия определенной статусной позиции. Но диплом - это хорошо, он, наверное, даст возможность продвинуться по карьерной лестнице, но он не дает гарантии, что придя в компанию, ты сразу же становишься готовым специалистом. Покажи, что, ты умеешь, и заинтересованный работодатель согласится продвигать тебя по карьерной лестнице. Кроме этого, соискатели очень часто мнят себя готовыми специалистами, а на деле отдача от них появляется не раньше чем через полгода работы в компании».
Ольга Кочкина согласилась с коллегами в том, что сегодня этап, когда человек формируется профессионально, происходит сам по себе. И когда студент приходит из вуза, это не всегда означает, что он сознательно сделал выбор своей профессии. Отсюда и количество людей, которые работают не по специальности. «Ребята не знают, как продвигаться по карьерной лестнице и благодаря достижению каких результатов это движение будет происходить. У них есть стремление стать генеральным директором, но у них нет программы, как это сделать, а у компаний нет позиционирования этой внутренней карьерной лестницы, - говорит она. - Нужно развеивать мифы у молодых специалистов, и делать это нужно работодателям, потому что преподаватели вузов сделать это за нас не могут – они сами не очень хорошо ориентируются в современном рынке труда. Общество преподавателей – достаточно закрытое, со своими академическими традициями, но, к сожалению, ничего общего с реально динамичной средой бизнеса не имеющее. Наша задача, прийти в вузы и научить ребят по-другому смотреть на мир, превращая их ожидания в реальные цифры. Внутри своих компаний нужно работать со средним звеном – зачастую именно они оказывают сопротивление при работе с молодыми специалистами».
О том, насколько активны молодые специалисты в поиске работы, рассказала собравшимся Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке, эксперт по рынку труда Приморского края. «Молодые специалисты занимают 11% от общего числа резюме на сайте HeadHunter по Приморскому краю. 51% имеют неоконченное высшее образование, 59% не имеют опыта работы, 22% имеют опыт работы от 1 года до 3-х лет. В 2012 году пик количества резюме приходился на летние месяцы, в то время как спрос был наибольшим в ноябре-декабре. Отличаются данные по предлагаемой и ожидаемой зарплате, причем во Владивостоке этот разрыв минимален: работодатели предлагают молодым специалистам в среднем 25 тысяч рублей, они претендуют на 27 тысяч. В Находке предлагают 20 000, соискатели хотят 25 000. Самая большая разница между предлагаемой и ожидаемой заработной платой – в Артеме: работодатели предлагают 22 тысячи рублей, соискатели ожидают 30 000. В топ-5 профессиональных сфер, где хотят работать молодые специалисты, входят продажи, транспорт и логистика, административный персонал, управление персоналом и банковский сектор».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.