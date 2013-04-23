В России "авторитет" талону техосмотра вернет мегарегулятор

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов рассказал, что ждет автомобилистов,кроме того, талон техосмотра вернет себе «репутацию». Во второй половине текущего года контролировать организации, занимающиеся автострахованием, начнет мегарегулятор. В настоящее же время за страховой надзор пока отвечает Федеральная служба по финансовым рынкам. «Надеемся, что во второй половине текущего года будет создан мегарегулятор, и ЦБ РФ будет внедрять специальные процедуры надзора за страховыми организациями, в том числе по тому, чтобы не нарушался порядок прохождения технического осмотра», - уточнил Шувалов. Кроме того, будут узаконены нормы, по которым определятся сроки сезонной замены шин. «У нас обязательно будет заложено три зимних месяца, но есть регионы, где зима знасчительно длиннее, и там придется готовиться и переобувать автомобиль ранее. Понятно, что отличается период на Дальнем Востоке или Крайнем Севере от того, что происходит в Краснодарским крае», - пояснил вице-премьер, со ссылкой на Autonews.ru пишет Gudok.ru.