ВАКАНСИИ: Владивостокцев приглашают на работу в Пекин

9. WEB-программист. Обязанности: работа в составе группы разработчиков по сопровождению и развитию корпоративной информационной системы. Взаимодействие с пользователями и бизнес-аналитиками в части постановки и уточнения задач, оценка трудозатрат, написание кода, тестирование и отладка, участие в ревью кода. Требования: HTML/Jscript/CSS - не менее 1 года, ASP.NET 4.0 - не менее 1 года, MS SQL 2005/2008 (T-SQL) - не менее 1 года, Visual Studio 2010 - не менее 1 года. Требования к знаниям: английский язык – способность самостоятельно читать MSDN, теория реляционных СУБД. Условия: обсуждаются индивидуально.