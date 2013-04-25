Структурные продукты – есть ли сезонность?

Взгляд инвестирующего в защитные структурные продукты, особенно в те типы, где риск ограничивается отсутствием доходности в самом худшем случае – то есть в продукты с полной защитой капитала, несколько отличается от классического подхода. Риска нет[3], а значит - важна только величина потенциальной доходности и вероятность ее получения, это приводит к тому, что инструменты с полной защитой начинают преобладать в периоды падения рынка, что и понятно – чем рынок ниже, тем больше его потенциал. Это банальное правило очень хорошо работает именно для структурных продуктов. Например, сейчас крайне велик спрос на продукты с полной защитой на золото – желтый металл существенно снизился за последние несколько месяцев[4], и аналитики сходятся во мнении о его скором росте к ценам октября 2012 года. Структурный продукт «Благородный металл в 2013 году», обладая полной защитой, позволяет получить участие от 60 до 100% в росте стоимости золота в зависимости от типа продукта и срока инвестирования, при этом даже в случае ошибки инвестирования сработает полная защита2. Это – одна из причин, почему инвесторы при покупке структурных продуктов могут позволить себе игнорировать стандартные сезонные явления.