Условия налоговых льгот при продаже недвижимости будут изменены

Как сказал изданию федеральный чиновник, нежилую (например, гараж) и жилую недвижимость не будут суммировать, нужны специальные правила и для долей. Впрочем, у людей сохранится возможность платить налог не со всего дохода от продажи недвижимости, а за вычетом расходов на ее покупку, сказал "Ведомостям" чиновник, участвовавший в подготовке проекта. К тому же, по его словам, воспользоваться льготой можно будет уже несколько раз, пишет РИА "Новости".