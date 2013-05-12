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Условия налоговых льгот при продаже недвижимости будут изменены

12 мая 2013, 14:02
Минфин предлагает ужесточить условия налоговых льгот при продаже недвижимости.

Минфин России предлагает ужесточить условия получения налоговой льготы при продаже недвижимости гражданами.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект основных направлений налоговой политики на 2014-2016 годы.

В настоящее время продажа жилой недвижимости, находящаяся в собственности более трех лет не облагается подоходным налогом. В случае, если жилье находится в собственности одного владельца менее трех лет, при продаже, он обязан уплатить налог - 13% от суммы дохода, превышающей 1 миллион рублей.

Минфин предлагает ужесточить льготу: ею можно будет воспользоваться, только если кроме продаваемого объекта человеку принадлежит не более трех. Иными словами, человек, владеющий участком, домом, квартирой и двумя долями, не сможет воспользоваться льготой.

Как сказал изданию федеральный чиновник, нежилую (например, гараж) и жилую недвижимость не будут суммировать, нужны специальные правила и для долей. Впрочем, у людей сохранится возможность платить налог не со всего дохода от продажи недвижимости, а за вычетом расходов на ее покупку, сказал "Ведомостям" чиновник, участвовавший в подготовке проекта. К тому же, по его словам, воспользоваться льготой можно будет уже несколько раз, пишет РИА "Новости".

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