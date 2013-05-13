Хабаровск принимает Дальневосточный интернет-форум

Работа форума пройдет по семи секциям, в том числе впервые по теме «Открытая власть, открытое общество, открытые данные». Участникам форума будет представлено более 25 докладов по вопросам развития мопринимает бильных интернет-сервисов для решения бизнес-задач, а также по web-разработке, образованию и образовательным ресурсам, интернет-бизнесу, социальным сетям.