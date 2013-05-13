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Отопительный сезон в Приморье близится к финишу

13 мая 2013, 12:59
Против ожиданий в майские праздники отопительный сезон на территории Приморья не закончился.
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ЖКХ

По состоянию на 13 мая остановлено 75,8 процента котельных, эксплуатируемых Примтеплоэнерго и обеспечивающих отопление потребителей края.

«Против ожиданий в майские праздники отопительный сезон на территории Приморья не закончился, - говорит начальник отдела ГО и ЧС Примтеплоэнерго Александр Николаев. - Пришел очередной циклон, в крае существенно похолодало. Батареи остаются теплыми в домах Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Чугуевского районов, а также в городе Находка. Продолжается отопительный сезон в селе Новонежинское Шкотовского района».

На сегодняшний день отопительный сезон завершен в 22 тепловых районах из двадцати семи.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#ЖКХ#Примтеплоэнерго#Департамент ЖКХ#МКУ «Служба муниципального хозяйства в ЖКХ»#Тарифы ЖКХ#Отопление#Приморье#Общество
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