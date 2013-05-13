Во Владивостоке изменена схема дорожного движения

"После установки светофора на перекрестке проспектов Красного Знамени и Океанского слабым звеном на этом участке оставался перекресток улицы Советской и Океанского проспекта, который создавал определенные проблемы для потока, движущегося в обоих направлениях", - объяснил сотрудник администрации, - "Совместно с управлением ГИБДД мы пришли к выводу о том, что разведение потоков ослабит напряженность. Закрыв выезд с Советской на Океанский, мы развязываем узел существующего затора". Односторонний проезд по "Красного Знамени" также будет способствовать урегулированию движения".