Бизнес-омбудсмен подготовил амнистию российским предпринимателям

Проект постановления может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Освободить от дальнейшего отбывания наказания нужно 110 924 осужденных за экономические преступления, - подсчитали члены экспертного совета при омбудсмене. Титов признает, что «амнистия осужденных предпринимателей в стране понравится далеко не всем», однако «без нее сегодня нет возможности перевернуть страницу истории, написанную в «лихие» 90-е».