Бизнес-омбудсмен подготовил амнистию российским предпринимателям

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис ТИТОВ выступил с инициативой объявить амнистию осужденным бизнесменам, приурочив ее ко Дню предпринимателя - 26 мая, сообщают информагентства.
Проект постановления может быть внесен в Госдуму на следующей неделе. Освободить от дальнейшего отбывания наказания нужно 110 924 осужденных за экономические преступления, - подсчитали члены экспертного совета при омбудсмене. Титов признает, что «амнистия осужденных предпринимателей в стране понравится далеко не всем», однако «без нее сегодня нет возможности перевернуть страницу истории, написанную в «лихие» 90-е».
По данным омбудсмена, только за 2009-2012 гг. к уголовной ответственности были привлечены не менее 600 тыс. человек, зачастую «без наличия пострадавших». Предугадать, как воспримет инициативу защитника бизнесменов фракция «Единая Россия», непросто, ведь тогда на свободу должен выйти главный осужденный предприниматель страны Михаил ХОДОРКОВСКИЙ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.