Дальневосточный бизнес устал "тащить" на себе праздники

- Статистика свидетельствует, что после отпуска и длительных выходных человек работает хуже всего, потому что выбивается из рабочей колеи. Вследствие этого производительность сотрудников многих предприятий и компаний снижается вдвое. В возрастающем количестве праздничных дней нет позитива для бизнеса и экономики. Я полагаю, что нам следовало бы равняться на опыт тех развитых стран, которые идут по пути сокращения количества выходных. Так, в США это делают за счет коротких отпусков. Кстати, американцы отдыхают за счет работодателя всего 14 дней, и то после того, как отработают на предприятии три года. Зато люди привыкают к стабильному рабочему циклу. Важно отметить, что в связи с праздниками наши арендодатели не пересчитывают плату за аренду помещения, хотя по факту оно в эти дни не эксплуатируется и прибыли не приносит. Андрей НИКОНОВ, председатель НКО «Дальневосточная ассоциация такси»: