"Для защиты от кризиса" ЛДПР предложила изъять доллары у населения

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который в двухлетний срок запрещает оборот в РФ долларов США. Законопроект замотивирован «защитой населения от кризиса», однако не коснется даже евро, хотя именно евро сейчас является потенциально наиболее нестабильной валютой.
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили дать населению два года на то, чтобы избавиться от американской валюты, а через два года изымать доллары США у «уклонистов». Законопроект мотивирован, как обычно «заботой о благе народа»: нацвалюта США, якобы, находится на грани краха, а изъятие валюты защитит население от финансового кризиса. Похожая практика была введена аргентинской социалисткой, президентом Кристиной Киршнер, и привела к дефициту товаров на внутреннем рынке, гиперинфляции и разрастанию «черного рынка» валюты.
«Если госдолг США будет расти, то крах долларовой системы произойдет уже в 2017 году. Особенно пострадают те страны, которые своевременно не избавились от долларовой зависимости. Предложенный законопроект позволит защитить россиян. Если этого не сделать сейчас, то в ближайшие пять лет государству скорее всего придётся помогать российским владельцам долларов, как обманутым вкладчикам банков 1990-х годов и жертвам финансовых пирамид» – приводят «Известия» формулировки автора законопроекта.
Если законопроект Дегтярева будет принят, то в течение следующих двух лет населению РФ придется продавать доллары. По истечению данного срока уполномоченные органы: полиция, налоговая, таможня, пограничная служба и органы миграционного учета при обнаружении американской валюты будут изымать ее в пользу федерального бюджета. Не предусматривается другое наказание за нарушение данного закона, кроме конфискации средств.
Идею ЛДПР поддержали «эсеры», уточнив, что следует принять еще комплекс ограничительных мер в сфере финансовой политики. « Одним законом, ограничивающим хранение долларов в России, проблему не решишь, надо менять финансовую систему и экономическую политику. С помощью одного закона рублю вытеснить доллар не удастся» – объявил первый зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
Неожиданно одобрительно об инициативе «жириновцев» высказался член комитета Госдумы по бюджету, «единоросс» Евгений Федоров: «Чтобы решить эту проблему, необходимо наладить национальную систему инвестиций, восстановить суверенитет в сфере экономики, сделать так, чтобы Центральный банк вместо того, чтобы душить национальную экономику, начал бы работать на нее, как это делают европейские банки».
«Комплексное решение», сочетающее рецепты от ЛДПР и сочувствующих им депутатов других фракций, уже применялось на практике. Хорошо, что не в России, а в Аргентине. Президент-социалист Кристина Киршнер, победив на выборах, не ограничилась принудительной национализацией зарубежных компаний и попыталась в ручном режиме управлять экономикой. В частности, запретив в октябре 2011 года внутренний оборот валюты.
За год это привело к параличу внутреннего рынка и дефициту импортных товаров, вплоть до детских игрушек и одноразовой спецодежды для больниц. Кроме того, 80% аргентинского импорта приходится на запчасти и оборудование, так что системный кризис промышленности в этой стране не за горами.
Еще в списке следствий – гиперинфляция и рост «черного рынка» валюты, с которым пытаются бороться жестче, чем с наркоторговлей, но безуспешно. Весной-летом прошлого года курс доллара к песо на «черном рынке» рос на десятки процентов в неделю, и сейчас почти вдвое превышает официальный. Официальная инфляция в 2012 году в Аргентине была около 24%, пишет РИА "Новый Регион".