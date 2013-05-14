"Для защиты от кризиса" ЛДПР предложила изъять доллары у населения

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили дать населению два года на то, чтобы избавиться от американской валюты, а через два года изымать доллары США у «уклонистов». Законопроект мотивирован, как обычно «заботой о благе народа»: нацвалюта США, якобы, находится на грани краха, а изъятие валюты защитит население от финансового кризиса. Похожая практика была введена аргентинской социалисткой, президентом Кристиной Киршнер, и привела к дефициту товаров на внутреннем рынке, гиперинфляции и разрастанию «черного рынка» валюты.