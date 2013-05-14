ДВМП заработало на распродаже

«В портовой отрасли я сегодня не вижу большого количества подходящих для приобретения активов, но вижу много возможностей для развития. Прежде чем что-либо покупать, мы будем активно развивать те порты, в которых уже присутствуем, расширяя существующие и строя новые терминалы, приводя новые виды грузов и клиентов и так далее», - сказал он.