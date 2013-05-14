ДВМП заработало на распродаже

Куда будет направлена чистая прибыль пароходства, пока неясно
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 865,526 млн рублей направить на развитие. Рост прибыли в 7,6 раза легко объясним - в 2012 году ДВМП продала почти половину флота, выручив 5,777 млрд рублей. Всего было продано 21 судно, в том числе 11 судов на общую сумму 4,913 млрд рублей отошли бывшему мажоритарному акционеру ООО «Промышленные инвесторы» Сергея ГЕНЕРАЛОВА. Прибыль от продажи 11 судов составила 311 млн рублей.
Сейчас группе принадлежит 28 судов (без учета 4 ледоколов), 13 из которых остаточной стоимостью 1,408 млрд рублей являются залоговым обеспечением по кредитам, предоставленным группе ING Bank N.V. и Raffeisenbank. Общий дедвейт флота составляет около 300 млн тонн, тогда как еще два года назад флот насчитывал 49 судов общим дедвейтом около 700 тыс. тонн.
Досье «ЗР» В декабре 2012 года мажоритарный акционер ДВМП, компания «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, продал 56% акций пароходства группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА. Стоимость сделки превысила $1 млрд. Для ее финансирования был привлечен синдицированный кредит на $800 млн. Организатором займа был ING, другими участниками - Goldman Sachs и Raiffeisen. Соинвестором по покупке FESCO выступила GHP Group Марка ГАРБЕРА и Иэна ХЭННЭМА. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ОАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Отметим, что чистая прибыль по итогам 2011 года (113,849 млн рублей) была распределена по двум направлениям: 65 млн рублей (!) были направлены на выплату вознаграждения членам совета директоров и лишь 48,849 млн рублей - на развитие. Как будет на этот раз, пока неясно.
В бухгалтерской отчетности пароходства по РСБУ указывается, что в 2012 году показатели текущей и быстрой ликвидности составили 0,33 и 0,25 соответственно. «Значения данных показателей указывают на то, что оборотные активы, имеющиеся в распоряжении ОАО «ДВМП», недостаточны для погашения текущих обязательств. С целью управления данными рисками в ОАО проводится программа сокращения расходов и повышения прибыльности предприятия», - говорится в пояснительной записке к отчетности.
Тем временем президент «Суммы» Александр ВИНОКУРОВ заявил в интервью «Ведомостям», что группа намерена сосредоточиться на развитии имеющихся портовых активов, не планируя приобретений.
«В портовой отрасли я сегодня не вижу большого количества подходящих для приобретения активов, но вижу много возможностей для развития. Прежде чем что-либо покупать, мы будем активно развивать те порты, в которых уже присутствуем, расширяя существующие и строя новые терминалы, приводя новые виды грузов и клиентов и так далее», - сказал он.
По мнению топ-менеджера, сейчас перспективы для органического роста имеющихся портовых активов, «безграничны». «Есть и новые проекты, которые мы будем развивать: порт Восточный, порт Зарубино на Дальнем Востоке», - добавил Винокуров.
Напомним, что «Сумма» планирует строительство в порту Зарубино Дальневосточного зернового терминала и универсального портового комплекса в границах существующего порта Восточного с планируемой мощностью перевалки 15 млн тонн угля и 3 млн тонн генеральных грузов в год.
Вице-президент «Суммы» по связям с общественностью Константин ПАНИН во время недавнего визита менеджеров группы во Владивосток сообщил «ЗР», что оба проекта находятся в стадии развития. «Мы не собираемся их сворачивать, наоборот», - пояснил менеджер «Суммы».
Александр Винокуров, в свою очередь, отмечает, что руководство группы видит ее как «международную компанию с российской пропиской». «У нас уже есть несколько зарубежных проектов: наша «дочка» Shtandart начинает строительство нефтяного терминала в порту Роттердам, через FESCO мы присутствуем на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», - добавил глава холдинга.
Транспорт и логистика в рамках стратегии группы рассматриваются как основа бизнеса наряду с развитием инфраструктуры и трейдинга. «Я вижу это как один бизнес. По сути, мы занимаемся доставкой грузов из точки «А» в точку «Б»: у нас есть компетенции в железнодорожной и морской перевозке грузов и перевалке. А трейдинг позволяет получать дополнительную прибыль», - отметил Александр Винокуров.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.