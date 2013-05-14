Эксперты советуют россиянам откладывать "на черный день"

На подъеме был эти дни и российский рынок акций. Но долго ли он так продержится, сказать трудно. На фондовых биржах этой весной наметилась уникальная тенденция, говорят эксперты. В то время как на развитых рынках показатели основных индексов растут, индексы развивающихся стран, в том числе и России, падают. Наша биржа демонстрировала отрицательную динамику с начала года. Максимальных значений российские фондовые индексы достигали в конце января. ММВБ на пике доходил до отметки в 1544 пункта, а РТС - 1621 пункт. При этом потенциал для роста у российского рынка акций есть, продолжают эксперты. «По всем критериям мы можем вырасти и в два, и в три раза», - считает директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей ВЕДЕВ. Все эксперты «РГ» сходятся во мнении, что потолком для наших индексов в этом году будет отметка в 1500 пунктов. На этом фоне в последнее время у россиян снова стали популярны банковские вклады в иностранных дензнаках. В первом квартале темпы роста валютных вкладов опередили рублевые, приблизившись к 5,5% и составив 2,621 трлн рублей. В то время как вклады в национальной валюте увеличились всего на 3% - до 12,117 трлн рублей. Последний раз доля валютных вкладов росла в первом полугодии прошлого года. Дальнейший рост возможен, но и ему может помешать нестабильность на мировых финансовых рынках. Советы экспертов