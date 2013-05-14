Эксперты советуют россиянам откладывать "на черный день"

Вклады в иностранной валюте растут быстрее, чем рублевые. Но любые снижения ставок всегда дают только краткосрочный эффект, предупреждают эксперты. «Потом проходит несколько месяцев, деньги начинают поступать в экономику, и влияние принятых монетарных мер ослабевает», - предупреждают они.
Но пока снижение ставки ЕЦБ даст толчок для активности инвесторов, плюс в этом месяце выйдут свежие прогнозы по перспективам экономики Старого Света, которые могут быть и позитивными. И поэтому весь май курс евро будет расти как к доллару, так и к рублю. Будет уступать наша валюта и американской. Но эпизодически. Как это было на торгах 3-4 мая. Рубль уступил доллару 30 копеек, а на следующий день отыграл почти половину упущенного, пишет «РГ».
Одна из причин колебаний курсов лежит не в плоскости экономики, а в психологии, уверяет гендиректор компании «Финэкспертиза» Агван МИКАЕЛЯН.
«Наша экономика так же, как и глобальная, чрезвычайно зависит от информации. Любая заметка, положительно или отрицательно оценивающая тот или иной факт, может привести к серьезным колебаниям на рынке. И, по большому счету, эксперты уже устали от этой неопределенности, которую очень сложно прогнозировать», - пояснил Микаелян в беседе с корреспондентом «РГ». И заметил, что «пока наша экономика ориентирована на нефтегазовые доходы, а эти ресурсы добываются из недр вне зависимости от наличия праздничных дней, все это позволяет отечественному рублю быть независимым от праздников». Тем более что накануне праздников рубль довольно серьезно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Причиной такого поведения стали продолжающиеся продажи экспортеров «про запас» в расчете на длинные выходные. Да и внешний фон был вполне благоприятным. В то же время на более отдаленную перспективу позитивных настроений может и не хватить, предупреждают эксперты.
На подъеме был эти дни и российский рынок акций. Но долго ли он так продержится, сказать трудно. На фондовых биржах этой весной наметилась уникальная тенденция, говорят эксперты. В то время как на развитых рынках показатели основных индексов растут, индексы развивающихся стран, в том числе и России, падают. Наша биржа демонстрировала отрицательную динамику с начала года. Максимальных значений российские фондовые индексы достигали в конце января. ММВБ на пике доходил до отметки в 1544 пункта, а РТС - 1621 пункт. При этом потенциал для роста у российского рынка акций есть, продолжают эксперты. «По всем критериям мы можем вырасти и в два, и в три раза», - считает директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Алексей ВЕДЕВ. Все эксперты «РГ» сходятся во мнении, что потолком для наших индексов в этом году будет отметка в 1500 пунктов. На этом фоне в последнее время у россиян снова стали популярны банковские вклады в иностранных дензнаках. В первом квартале темпы роста валютных вкладов опередили рублевые, приблизившись к 5,5% и составив 2,621 трлн рублей. В то время как вклады в национальной валюте увеличились всего на 3% - до 12,117 трлн рублей. Последний раз доля валютных вкладов росла в первом полугодии прошлого года. Дальнейший рост возможен, но и ему может помешать нестабильность на мировых финансовых рынках. Советы экспертов
Первый квартал для российской экономики прошел неудачно. Темпы роста ВВП начали снижаться, и появились тревожные прогнозы по рецессии экономики. Все это может негативно сказаться на зарплатах. Поэтому вопрос, как сохранить и, в идеале, приумножить заработанное, становится как никогда актуальным. С ним мы и обратились к экспертам «РГ». Александр АБРАМОВ, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ «Высшая школа экономики»:
- Некоторый резерв «на черный день» обязательно должен иметь каждый человек. Самым разумными и рациональными в нынешней экономической обстановке были бы вложения в банковские депозиты - они находятся в положительной зоне дохода. И, конечно, вклад по возможности не должен превышать страхуемую сумму в 700 тыс. рублей.
Теперь насчет потребления. Активно тратить накопления имело бы смысл при более резких негативных тенденциях в экономике. Их пока нет. Поэтому совершать сейчас какие-то крупные покупки имеет смысл только при наличии финансовой возможности, а главное - потребности. Алексей Ведев, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара:
- Сейчас точно стоит копить деньги. Как копить - зависит уже от аппетита к риску. Часть денег стоит положить в банк, часть вложить в ПИФы акций. Экзотикой заниматься не стоит, сейчас не время инвестиций в драгоценные металлы или необычные валюты. Начинать активное потребление я бы тоже пока не советовал, с крупными покупками надо быть осторожнее. Сергей СУВЕРОВ, финансовый аналитик:
- На «черный день» сейчас надо обязательно откладывать 20-30% доходов. Причем лучше разделить эту сумму. Половину можно положить на рублевый депозит в банке. Ставки по валютным вкладам сейчас сильно просели. А другую половину можно вложить в надежные облигации. Но это не краткосрочная инвестиция, здесь деньги замораживаются надолго, лет на пять. Но и доход тоже неплохой. Активно тратить, считаю, сейчас можно. Но это напрямую зависит от доходов конкретного человека. Если они позволяют это сделать, то почему бы и нет?
Отметим, что официальные курсы валют, которые устанавливает Центральный банк, оставались неизменными с 1 мая до 12 мая включительно. Доллар - 31,04 рубля, евро - 40,62 рубля.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.