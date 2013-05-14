ФАС на приватизацию морских причалов

Правда, в случае приватизации антимонопольщики считают необходимым ограничить количество причалов или размер территории порта, которые допускается продавать одному стивидору. Как пояснили РБК daily в пресс-службе ФАС, речь идет о доле, не превышающей 35% всех причалов в порту. При этом в службе отметили, что подобное предложение уже озвучивалось ими несколько лет назад при принятии закона «О морских портах в РФ» и повторно они пока не обращались с ним ни в одно ведомство. В последний раз вопрос о снятии запрета на приватизацию причалов поднимался в 2010 году, но тогда ФАС предлагала продавать исключительно речные причалы.