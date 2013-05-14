ФАС на приватизацию морских причалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) реанимировала идею приватизации морских причалов, впервые озвученную еще несколько лет назад. Антимонопольщики уверены, что появление частных собственников инфраструктуры позволит повысить качество портовых услуг. Одновременно это принесет многомиллиардные доходы в бюджет. Правда, на долю одного стивидора предлагается отвести не более 35% причалов в каждом порту. Этого опасаются в первую очередь крупные операторы, ведь они могут лишиться большей части мощностей, пишет РБК daily.
Сейчас все причалы, пирсы, а также земли, отведенные для развития деятельности портов, принадлежат государству. Частных причалов единицы, а муниципальные и вовсе отсутствуют, отмечает ФАС. Передача причалов в муниципальную собственность или их приватизация позволит повысить качество портовых услуг, сократить время обработки и стоянки судов в порту, снизить тарифы на погрузочно-разгрузочные работы, считают в ФАС.
Правда, в случае приватизации антимонопольщики считают необходимым ограничить количество причалов или размер территории порта, которые допускается продавать одному стивидору. Как пояснили РБК daily в пресс-службе ФАС, речь идет о доле, не превышающей 35% всех причалов в порту. При этом в службе отметили, что подобное предложение уже озвучивалось ими несколько лет назад при принятии закона «О морских портах в РФ» и повторно они пока не обращались с ним ни в одно ведомство. В последний раз вопрос о снятии запрета на приватизацию причалов поднимался в 2010 году, но тогда ФАС предлагала продавать исключительно речные причалы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.