Фестивалю "Звезды Приморья" нужно доказать, что это культурное событие

В том, что фестиваль "Звезды Приморья-2013" состоится, уже нет сомнений. О том, в каком формате он будет проводиться в этом году, пойдет речь на рабочей встрече представителей Департамента физкультуры и спорта Приморского края и организаторов фестиваля "Звезды Приморья", которая состоится 17 мая. Дальнейшую же судьбу "Звезд Приморья" организаторы будут решать уже в сентябре – как известно, именно осенью начинается работа над формированием бюджета на следующий год. Кроме этого, сегодня в администрации края Приморского идет работа над созданием экспертного совета по культуре. С 2014 года бюджетное финансирование тех или иных культурных мероприятий будет зависеть от рекомендаций совета. Чтобы рассчитывать на финансирование в следующем году, организаторы "Звезд Приморья" должны предоставить в совет историю фестиваля, численность участников и точную смету. Кроме этого, Ирина Василькова порекомендовала учредителям турнира активно заняться поиском спонсоров.