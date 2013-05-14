Фестивалю "Звезды Приморья" нужно доказать, что это культурное событие

Деньги на проведение фестиваля "Звезды Приморья" нашлись в Департаменте по физкультуре и спорту Приморского края.
Фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2013" состоится во Владивостоке 30 июня и пройдет под патронажем Департамента по физкультуре и спорту Приморского края – деньги на его проведение нашлись именно в этом ведомстве.
Напомним, почти четверть века во Владивостоке, в концертном комплекс Fesco Hall, в первое воскресенье июля ежегодно проходил традиционный международный турнир спортивного бального танца «Звёзды Приморья», который закрывал танцевальный сезон.
В этом году организаторы турнира получили официальное письмо, в котором сообщалось, что "законом Приморского края от 20.12.2012 года № 143-КЗ «О краевом бюджете на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов» средства на проведение фестиваля «Звёзды Приморья» не предусмотрены. Перечень культурно-массовых мероприятий на 2013 год, утверждённый распоряжением Администрации Приморского края № 5-рв от 27.02.2013 года, пересмотру не подлежит".
Озабоченные судьбой фестиваля организаторы турнира подготовили открытое письмо губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с просьбой разобраться в ситуации. После рабочей встречи представителей администрации Приморского края с организаторами фестиваля, оказалось, что деньги на проведение мероприятия есть: Департамент по физкультуре и спорту готов взять фестиваль под свое крыло, так как в рамках турнира пройдет открытое Первенство Приморского края в группе "Молодежь" и открытый Чемпионат Приморского края в группе "Взрослые". Готовность поддержать фестиваль озвучила в ходе встречи с организаторами турнира и вице-губернатор Приморского края Ирина ВАСИЛЬКОВА.
- Мы признательны департаменту спорта, что он пошел нам навстречу и нашел средства на проведение турнира, - говорит вице-президент Федерации танцевального спорта Приморского края Владимир ТЮРИН. – Но фестиваль "Звезды Приморья" – это не только значимое спортивное, но и культурное событие для края. Для участия в показательных выступлениях к нам приезжали спортсмены с мировым именем, мы приглашали судей не только дальневосточного региона, но со всей России и из-за рубежа. Для того, чтобы эти традиции продолжались, необходима поддержка Департамента культуры (Департамент спорта имеет возможность финансировать только спортивную часть фестиваля – Прим. автора).
В том, что фестиваль "Звезды Приморья-2013" состоится, уже нет сомнений. О том, в каком формате он будет проводиться в этом году, пойдет речь на рабочей встрече представителей Департамента физкультуры и спорта Приморского края и организаторов фестиваля "Звезды Приморья", которая состоится 17 мая. Дальнейшую же судьбу "Звезд Приморья" организаторы будут решать уже в сентябре – как известно, именно осенью начинается работа над формированием бюджета на следующий год. Кроме этого, сегодня в администрации края Приморского идет работа над созданием экспертного совета по культуре. С 2014 года бюджетное финансирование тех или иных культурных мероприятий будет зависеть от рекомендаций совета. Чтобы рассчитывать на финансирование в следующем году, организаторы "Звезд Приморья" должны предоставить в совет историю фестиваля, численность участников и точную смету. Кроме этого, Ирина Василькова порекомендовала учредителям турнира активно заняться поиском спонсоров.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.