Государство продолжает душить российских предпринимателей

Увы, к столь значимому событию наши предприниматели подходят в удручающем настроении. И тому есть масса причин. Государство, на словах провозглашая приоритет частной инициативе, на деле упорно продолжает ее упрямо душить. Бюрократы и коррупционеры, контролеры всех мастей, растущая с каждым годом бумажная волокита, налоги и безумные проценты по кредитам… Всего и не перечислить. Итог более чем печален: за двадцать лет построения какой-никакой рыночной экономики бизнес у нас так и не стал сколь-либо привлекательной сферой приложения человеческих сил и талантов. Обычное ныне дело: даже дети предпринимателей первой волны ни в какую не хотят продолжать семейный бизнес, насмотревшись на страдания своих родителей. «ЗР», как деловому региональному изданию, известен не один десяток таких случаев.