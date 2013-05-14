Государство продолжает душить российских предпринимателей

Дальневосточная неделя предпринимательства стартовала вчера, 13 мая, во Владивостоке в кампусе ДВФУ на острове Русском. Финальным мероприятием Недели станет съезд предпринимателей, тема которого - «Бизнес Дальнего Востока: потенциал, вызовы, комфортность». В программе примут участие представители бизнеса всех регионов Дальневосточного федерального округа, количество участников съезда составит порядка тысячи человек.
Увы, к столь значимому событию наши предприниматели подходят в удручающем настроении. И тому есть масса причин. Государство, на словах провозглашая приоритет частной инициативе, на деле упорно продолжает ее упрямо душить. Бюрократы и коррупционеры, контролеры всех мастей, растущая с каждым годом бумажная волокита, налоги и безумные проценты по кредитам… Всего и не перечислить. Итог более чем печален: за двадцать лет построения какой-никакой рыночной экономики бизнес у нас так и не стал сколь-либо привлекательной сферой приложения человеческих сил и талантов. Обычное ныне дело: даже дети предпринимателей первой волны ни в какую не хотят продолжать семейный бизнес, насмотревшись на страдания своих родителей. «ЗР», как деловому региональному изданию, известен не один десяток таких случаев.
Понятное дело, что в данном случае под словом «бизнес» мы подразумеваем не столичные корпорации, во всех смыслах аффилированные с властью, которые своими щупальцами опутали всю страну и высасывают последние деньги с территорий. А заодно губят любой региональный бизнес, либо скупая сколь-либо стоящие местные компании, душа их в заведомо неравной конкуренции. Мы имеем в виду индивидуалов и предприятия, которые живут и работают с нами, что называется, по соседству.
Хотя можно и на месте работать, но по-другому. Даже министры правительства недавно с удивлением констатировали, что почти половины россиян трудоспособного возраста – почти 50 млн человек - для официальной экономики как бы и не существует. То есть они работают исключительно в «черном» ее сегменте. Незаконно? Конечно, но, может быть, это единственный способ для бизнеса выжить?
По последним опросам ВЦИОМ, в бизнес сегодня готовы «удариться» лишь два с небольшим процента наших сограждан. Какая сфера самая привлекательная, думаем, не стоит и упоминать. Отметим лишь, что по итогам прошлогодней приемной кампании в вузах на такие специальности, как «государственное и муниципальное управление», конкурс доходил до 30 человек на место. Еще одна красноречивая цифра: в списке стран по части привлекательности условий для ведения бизнеса Россия скатилась до 120 места! И это после принятия многочисленных госпрограмм по стимулированию частного предпринимательства. Уж лучше и не помогали…
А согласно исследованию Независимого института социальной политики, в последние годы наметилась интересная тенденция - меняется лицо среднего класса страны. Растет доля чиновников и людей в погонах. Уменьшается доля интеллигенции, специалистов и руководителей в рыночном секторе, а также доля предпринимателей, которые раньше составляли основу этого социального слоя. То есть наш бизнесмен перестает быть не только богатым, но и даже «среднедоходным».
Российские муниципалитеты уже просто побираются без собственных налоговых доходов, а остатки малого и среднего бизнеса в глубинке добивает решение Москвы о том, что с начала 2013 года базой для расчета взносов индивидуальных предпринимателей стали два минимальных размера оплаты труда, в результате взносы для этой категории бизнеса превысили 35 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем вдвое.
Мы сделали опрос нескольких предпринимателей которые в этом году либо закрыли уже свои ИП, либо собираются их закрывать, попросив их назвать причины ухода из бизнеса. Кстати, за полгода по стране закрылось почти полмиллиона ИП. Итак…
Виктория ЦАЦУЛИНА, жительница п. Кавалерово: «Полгода назад я открыла ИП Цацулиной, занималась розничной продажей одежды в Доме торговли, арендовала торговое место. Сама ездила в Суйфэньхэ за товаром. Закрыла в этом году предприятие, так как в два раза налоги выросли, страховые сборы в ПФ. Что буду делать? На биржу труда не пойду, так как у меня есть вторая работа – я бармен в ресторане».
Александр КОНЕВ, 59 лет, пенсионер: «С 1997 года я занимался грузоперевозками, а в этом году закрыл ИП А. Конева, а свой «КамАЗ» отдал сыну, у него тоже ИП, пока действующее. Ему семью кормить надо, внучка подрастает. Вторая наша машина – грузовик – стоит из-за отсутствия работы.
У меня две причины, по которым закрыл ИП. Первая: выросли в два раза страховые сборы - с 16 до 36 тыс. руб., вторая не стало заказов на перевозки: сегодня вся лесная отрасль в районе, да и во многих других районах края, - отдана на откуп китайцам. Они вытеснили с рынка наших предпринимателей. А с китайцами работать – себе дороже. Они жульничают, указывают в накладных груза меньше, чем реально перевозится».
Сергей, таксист, 45 лет, представитель ИП: «Я пока работаю, хотя порой думаю – а не закрыться ли? Налоги задушили... Многие мои коллеги, таксисты, знаю, свои ИП позакрывали…»
Ольга БЕЛЯЕВА, фармацевт: «В прошлом году я открыла ИП по продаже лекарств. Но, так как в этом году сумма страховых сборов в ПФ выросла до 36 тыс. руб., я не могу платить такой налог. И потому в этом году я закрыла ИП и стала работать в аптеке как наемный работник по договору».
Вот так вот. Вчера – предприниматели, сегодня они – наемные работники, а в худшем случае – просто безработные.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.