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Хабаровск получит завод стройматериалов

14 мая 2013, 17:15
В конце мая в Хабаровске состоится выпуск пробной продукции на заводе строительной керамики, а уже летом завод заработает на полную мощность.

В конце мая в Хабаровске состоится выпуск пробной продукции на заводе строительной керамики, а уже летом завод заработает на полную мощность. Как сообщает пресс-служба мэрии города, предварительных заказов на продукцию этого завода много, так как она конкурентоспособна по цене и по качеству.

Еще одно предприятие, которое будет находиться рядом с вышеупомянутым - завод по выпуску теплостеновых блоков. Они будут изготовлены по новой технологии из бетона и пенополистирола, что должно значительно удешевить строительство малоэтажных домов. Пробная продукция этого производства должна появиться во второй половине июня. В первую очередь материалами будут обеспечиваться городские стройки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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