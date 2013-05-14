Хабаровск получит завод стройматериалов

Еще одно предприятие, которое будет находиться рядом с вышеупомянутым - завод по выпуску теплостеновых блоков. Они будут изготовлены по новой технологии из бетона и пенополистирола, что должно значительно удешевить строительство малоэтажных домов. Пробная продукция этого производства должна появиться во второй половине июня. В первую очередь материалами будут обеспечиваться городские стройки.