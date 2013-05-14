Хабаровский ПФР выяснил, почему закрываются ИП

Закрываются те, которые и не вели бизнес длительное время, занимали выжидательную позицию, и это было для них не очень накладно, учитывая минимальный размер взноса. Тем, у кого бизнес де-факто был свернут и не работал, мы предлагали как можно быстрее закончить с ним де-юре. То есть сняться с учета в налоговых органах, чтобы не подвергать себя дополнительной финансовой нагрузке. Поскольку только официальное закрытие в регистрирующих органах освобождает от обязанности уплаты страховых взносов в ПФР. Эта причина составляет 30% от всех «исчезнувших» бизнесменов.