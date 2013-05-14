Ипотека пошла в просрочку

Банки РФ в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд рублей, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.