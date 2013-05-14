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Ипотека пошла в просрочку

14 мая 2013, 13:51
Общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 года увеличилась на 8% - до 41,9 млрд рублей.
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Банки

Банки РФ в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд рублей, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

Количество предоставленных банками ипотечных кредитов в первом квартале 2013 года составило 142,4 тыс., что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2012 года (127,1 тыс.).

Совокупный объем задолженности физлиц по ипотечным кредитам в марте впервые превысил уровень 2 трлн рублей, увеличившись за квартал на 4,9% - до 2 трлн 94,3 млрд рублей с 1 трлн 997,2 млрд рублей.

Общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 года увеличилась на 8% - до 41,9 млрд рублей.

Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за три месяца увеличилась до 2% с 1,9%. Положительная динамика этого квартального показателя зафиксирована впервые с третьего квартала 2010 года. В течение девяти кварталов (начиная с четвертого квартала 2010 года) доля «просрочки» снижалась.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом квартале текущего года, составила 12,8% годовых.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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