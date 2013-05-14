Ипотека пошла в просрочку

Банки РФ в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд рублей, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.
Количество предоставленных банками ипотечных кредитов в первом квартале 2013 года составило 142,4 тыс., что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2012 года (127,1 тыс.).
Совокупный объем задолженности физлиц по ипотечным кредитам в марте впервые превысил уровень 2 трлн рублей, увеличившись за квартал на 4,9% - до 2 трлн 94,3 млрд рублей с 1 трлн 997,2 млрд рублей.
Общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 года увеличилась на 8% - до 41,9 млрд рублей.
Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за три месяца увеличилась до 2% с 1,9%. Положительная динамика этого квартального показателя зафиксирована впервые с третьего квартала 2010 года. В течение девяти кварталов (начиная с четвертого квартала 2010 года) доля «просрочки» снижалась.
Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом квартале текущего года, составила 12,8% годовых.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.