Кресло спикера Законодательной думы Хабаровского края еще не свободно, но борьба за него уже идет

Несмотря на объявление об уходе с поста председателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей ХОХЛОВ продолжает занимать эту должность. Как выяснилось, вместе с заявлением об уходе он написал и заявление о предоставлении отпуска. Потому теперь депутаты не могут утвердить его отставку до самого 29 мая, когда закончатся положенные по закону отпускные дни.
И.о. председателя краевой думы Сергей ЛУГОВСКОЙ сообщил, что вопрос о сложении полномочий с Сергея Хохлова будет рассмотрен думой на очередном заседании 29 мая. Решение будет приниматься простым открытым голосованием. А если вдруг депутаты не утвердят отставку - председатель вправе в течение двух недель сложить с себя обязанности без утверждения. Но мало кто сомневается в том, что коллеги отнесутся к позиции бывшего спикера с пониманием. Тем более что появление столь высокой вакансии в представительном органе дает хоть теоретические, но шансы провести своего человека.
- О том, кто займет эту должность, проходят консультации на всех уровнях, - говорит Сергей Луговской. - Законодательный орган - вторая ветвь власти, роль и значение руководителя думы очень важны для региона. Кто будет выдвинут от фракции «Единой России», пока сказать не могу. Вполне возможно и мое участие, но так как существует партийная дисциплина и все этапы согласований - заявлять об этом рано.
Стоит отметить, что руководство правительства края, несомненно заинтересованное в выборе спикера, в первые дни мая, по крайней мере до 6 числа, не инициировало обсуждение ситуации с Луговским, который и сам на переговоры с исполнительной властью не спешил:
- Я тоже не форсирую этот вопрос.
Выборы будут проходить тайным голосованием. Время выборов нового спикера депутаты назначат сразу после утверждения отставки прежнего. Сергей Луговской говорит, что предварительно этот срок намечен на 30 мая, где на внеочередном заседании дума сможет произвести необходимые процедуры, однако оговаривается:
- Впрочем, сейчас и об этом говорить рано. Такое заседание может пройти и в июне, если депутаты решат его перенести, чтобы лучше подготовиться.
А готовиться, судя по всему, есть кому. Своих кандидатов представят как минимум три думские фракции из четырех. О намерении «Единой России» заявил и.о. председателя парламента. Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав ФУРГАЛ в разговоре с корреспондентом «ЗР» сообщил, что его партия выдвинет претендента обязательно, однако отказался уточнить, кто это будет.
- Достойных людей у нас много, - сказал депутат и широко улыбнулся - фракция состоит из двух человек.
Не намерены оставаться в стороне от процесса и коммунисты.
- Возможность продвижения своих людей мы, конечно, будем рассматривать, - заявил руководитель фракции КПРФ Виктор ПОСТНИКОВ. - У нас есть достойные депутаты.
Учитывая, что вся красная фракция состоит из трех человек, а сам Постников уже готовится к борьбе за кресло губернатора, можно сказать, что и здесь скамейка претендентов весьма коротка. Да и в целом выдвижения представителей парламентской оппозиции выглядят больше как спектакль и самопиар: 19 из 26 депутатских мандатов принадлежат «Единой России» и понятно, что выбор председателя будет проходить в рядах ее фракции.
Интересно, что Сергей Хохлов, уходя с поста руководителя парламента, не намерен отказываться от депутатства.
- Я должен сказать, что полномочия депутата краевой думы я не слагаю, потому что меня избирали по одномандатному округу. Я надеюсь, по мере возможностей, приезжать на заседания краевой думы. Это мой долг, и я его буду исполнять, - сообщил он в том же телевизионном интервью.
Сергей Луговской считает, что с доставкой необходимых материалов по Интернету в Горно-Алтайск, куда переезжает на жительство уходящий председатель, проблем не будет и депутат сможет исполнять свои обязанности, прилетая только на заседания думы.
Параллельно с интригой вокруг кресла руководителя думы разворачивается сюжет с выбором нового секретаря политсовета регионального отделения «Единой России». Правда, в этом вопросе никто не собирается ждать окончания отпуска Сергея Хохлова, и президиум регионального политсовета должен рассмотреть его 15 или 16 мая.
Александр ЗУБОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.