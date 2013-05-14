Кресло спикера Законодательной думы Хабаровского края еще не свободно, но борьба за него уже идет

И.о. председателя краевой думы Сергей ЛУГОВСКОЙ сообщил, что вопрос о сложении полномочий с Сергея Хохлова будет рассмотрен думой на очередном заседании 29 мая. Решение будет приниматься простым открытым голосованием. А если вдруг депутаты не утвердят отставку - председатель вправе в течение двух недель сложить с себя обязанности без утверждения. Но мало кто сомневается в том, что коллеги отнесутся к позиции бывшего спикера с пониманием. Тем более что появление столь высокой вакансии в представительном органе дает хоть теоретические, но шансы провести своего человека.