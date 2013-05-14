Находкинский морской торговый порт получил два погрузчика Liebherr

Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе стивидора, фронтальные погрузчики с емкостью ковша 4,5 кубометра будут использоваться на производственно-перегрузочном комплексе порта №4 (ППК-4), а при необходимости на ППК-5, для работы с сыпучими грузами.