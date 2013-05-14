Находкинский морской торговый порт получил два погрузчика Liebherr

ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", входит в Evraz Group) приобрело два новых ковшовых погрузчика L 556 производства немецкой фирмы Liebherr общей стоимостью 12 млн рублей.
Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе стивидора, фронтальные погрузчики с емкостью ковша 4,5 кубометра будут использоваться на производственно-перегрузочном комплексе порта №4 (ППК-4), а при необходимости на ППК-5, для работы с сыпучими грузами.
В настоящее время порт увеличивает перевалку угля на экспорт, для чего под востребованный на мировом рынке груз перепрофилируются имеющиеся мощности.
Кроме того, для улучшения экологических показателей и увеличения производительности перевалки, реализуется инвестиционный проект строительства современного угольного комплекса с вагоноопрокидывателем.
"ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Возможности порта позволяют выгружать до 450 вагонов с разными грузами в сутки.
ОАО "Евраз НМТП" полностью принадлежит ООО "Сибметинвест" (по 50% владеют ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат").
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото "Евраз НМТП".