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Находкинский морской торговый порт получил два погрузчика Liebherr

14 мая 2013, 15:08
ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", входит в Evraz Group) приобрело два новых ковшовых погрузчика L 556 производства немецкой фирмы Liebherr общей стоимостью 12 млн рублей.
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Уголь

ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт" ("Евраз НМТП", входит в Evraz Group) приобрело два новых ковшовых погрузчика L 556 производства немецкой фирмы Liebherr общей стоимостью 12 млн рублей.

Как сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе стивидора, фронтальные погрузчики с емкостью ковша 4,5 кубометра будут использоваться на производственно-перегрузочном комплексе порта №4 (ППК-4), а при необходимости на ППК-5, для работы с сыпучими грузами.

В настоящее время порт увеличивает перевалку угля на экспорт, для чего под востребованный на мировом рынке груз перепрофилируются имеющиеся мощности.

Кроме того, для улучшения экологических показателей и увеличения производительности перевалки, реализуется инвестиционный проект строительства современного угольного комплекса с вагоноопрокидывателем.

"ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт" имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Возможности порта позволяют выгружать до 450 вагонов с разными грузами в сутки.

ОАО "Евраз НМТП" полностью принадлежит ООО "Сибметинвест" (по 50% владеют ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" и ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат").

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото "Евраз НМТП".

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