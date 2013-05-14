Новая программа капитальных ремонтов домов заработала в Приморье

У жителей Приморского края остается возможность получить государственные средства на проведение капитального ремонта своих домов по новой краевой программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па). Фонд ЖКХ не предоставит финансовую поддержку Приморью в 2013 году, сообщал ранее портал ЖКХприм. Так же прекратила свою работу краевая программа «Дом, в котором мы живем». И все же приморцы могут получить государственные средства на проведение капитального ремонта своих домов по новой краевой программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па). Суть программы практически ничем не отличается от двух предыдущих. Деньги будут выделяться при условии, что собственники сами оплатят 20% от стоимости капитального ремонта. Неизменными остались и виды капитальных работ, которые можно выполнить с использованием дотаций: 1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; 3. Ремонт крыш; 4. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; 5. Утепление и ремонт фасадов; 6. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). Для того чтобы дом стал участником программы, собственникам необходимо провести общее собрание, на котором утвердить необходимые ремонтные работы, их стоимость, согласиться на 20% софинансирования и поручить своей Управляющей компании сформировать необходимый пакет документов, а так же направить заявку об участии в программе в местную администрацию. Как порталу ЖКХприм сообщили в администрации Владивостока, в краевом центре список участников программы на 2013 год уже сформирован: «Она предусматривает капитальный ремонт в 68 домах на общую сумму 163,032 млн рублей. Будет заменено 69 лифтов, отремонтировано 7 кровель, модернизировано 17 инженерных систем с установкой приборов учета тепловой энергии». Тем же, кто хочет получить финансовую поддержку в следующем году, необходимо направить заявку в УСЖФ г. Владивостока: «За информацией о формировании программ капитального ремонта на 2014 и последующие годы предлагаем обращаться к специалистам управления содержания жилищного фонда по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 15, кабинеты № № 59, 60, 63 (время консультирования: понедельник, вторник, среда с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00 часов), а также по телефонам - 261 42 94, 261 44 17». ZRPRESS.Ru, Владивосток.