Олег Колядин: Находка ждет инвесторов, но прежде всего российских

- Этот вопрос стоит очень серьезно. Мы сегодня имеем такую ситуацию: порядка 60% выпускников школ Находки поступают в высшие учебные заведения. Они имеют здоровые амбиции и стараются реализовать их на других территориях: в рамках небольшого города сделать это весьма проблематично, и грамотные, способные, энергичные люди покидают город. Строительство новых производств позволит молодежи найти применение своим знаниям на современных предприятиях, а достойный уровень оплаты труда повысит уровень жизни. И мы надеемся, что молодежь, получив образование, будет возвращаться в свой родной город. Тем более что в этом заинтересованы и сами компании. Например, НК «Роснефть» уже сегодня готовит себе специалистов, начиная со школьной скамьи. А значит, Находка в скором будущем станет не только городом рыбаков и портовиков, но и городом нефтяников. - Вы сказали о том, что сегодня в Находке развиваются новые промышленные проекты, начинают работать новые отрасли. Но в то же время Находка всегда славилась своим побережьем, сюда ежегодно стекаются туристы не только со всего Приморского края, но и гости из региона. На ваш взгляд, возможно ли на территории одного муниципального округа совместить крупные производственные проекты и развитие туристической инфраструктуры? Не противоречит ли одно другому?