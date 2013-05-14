Правительство России предложило ужесточить техосмотр

Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме. Документ действует до той даты, которая в нем указана, независимо от того, менялся собственник автомобиля или нет. В карте специалистом пункта техосмотра делаются отметки о допуске или недопуске транспортного средства к участию в дорожном движении. Получать диагностическую карту на новые автомобили не нужно в течение первых трех лет эксплуатации.