Приморский бизнес-омбудсмен защитила предпринимателя от назойливого налоговика

На вопросы «ЗР» отвечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина
На днях президент страны подписал закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ».
Марина ШЕМИЛИНА, вступившая в эту должность накануне нового года, рассказала «ЗР» о первых результатах работы приморского бизнес-омбудсмена, а также о предстоящей Неделе предпринимателей Дальнего Востока. - Марина, прошло меньше четырех месяцев, как вы вступили в новую должность. Для чего создана эта структура?
- По рейтингу Всемирного банка Россия, к сожалению, находится на позорном 120-м месте по условиям ведения предпринимательской деятельности. Президент РФ Владимир ПУТИН поставил амбициозную задачу: в ближайшие несколько лет войти в число стран с наиболее привлекательным деловым климатом. Введение института уполномоченного по защите прав предпринимателей входит в состав первого пакета мер по улучшению инвестиционного климата.
В июне прошлого года уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей назначен Борис ТИТОВ. Важно, что эту должность занял человек не из чиновничьего сословия, а предприниматель. К тому же он возглавлял общероссийское объединение предпринимателей «Деловая Россия», которое являлось инициатором многих предложений по улучшению предпринимательского климата. И эти инициативы нашли затем продолжение в указах, поручениях президента РФ и российского правительства. - Как вы попали на эту должность в Приморье?
- Борис Титов предложил предпринимательским объединениям в регионах выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. Наши приморские объединения предпринимателей предложили несколько человек. Мою кандидатуру выдвинули сразу несколько объединений: ОСПП, Приморское региональное отделение РСПП, Ассоциация рестораторов и отельеров, Союз предпринимателей Лесозаводского ГО, Дальневосточная ассоциация торгово-промышленных палат и другие. Все кандидаты проходили согласование с Б. Титовым. Кроме этого, мою кандидатуру одобрили участники краевой конференции предпринимателей в ноябре прошлого года. После прохождения всех этих процедур состоялось официальное назначение на должность. Приморский край в числе первых приступил к созданию института регионального уполномоченного.
Я 17 лет занималась предпринимательской деятельностью, больше 10 лет возглавляла самое крупное региональное объединение предпринимателей в крае, Общественный совет предпринимателей Приморья и поэтому сама работа по защите прав предпринимателей, по сути, мне не нова. Я этим занималась много лет. И думаю, что сейчас приобретение административного ресурса и дополнительных полномочий должно активизировать эту работу и повысить ее эффективность. - Что показали первые месяцы работы?
- К основным направлениям нашей работы относится рассмотрение жалоб и обращений, которые поступают от предпринимателей, причем мы не рассматриваем жалобы, которые являются спорами двух хозяйствующих субъектов. Мы рассматриваем споры только между предпринимателем и органами власти. Но, наверное, не совсем правильно воспринимать работу уполномоченных только как орган по рассмотрению жалоб. Поскольку это институт, призванный изменить ситуацию, то его стоит рассматривать как институт развития, улучшения делового и инвестиционного климата. Мы не только рассматриваем жалобы, но и систематизируем их, анализируем, выявляем системные нарушения, готовим и подаем в органы власти предложения по исправлению проблем. В наши задачи также входит взаимодействие с органами власти, с предпринимательским сообществом, участие в формировании государственной политики, совершенствовании законодательства в данной сфере.
За время моей работы в должности к нам поступило 26 письменных обращений, причем 4 из них по уголовным делам. Это «любимая» силовыми структурами 159-я статья УК, «мошенничество» вообще в последнее время стало главной статьей, по которой бизнес пытаются атаковать. Поступило 3 жалобы на органы местного самоуправления, и, кстати, все по земельным вопросам. Даже это небольшое пока количество обращений сразу высвечивает проблемы. А что касается устных обращений, то каждый день предприниматели звонят и приходят. И часто достаточно просто людям что-то объяснить, дать какую-то консультацию, и проблема снимается.
Есть у нас жалобы и на действия федеральных структур, там тоже уже очевидны системные проблемы, и их необходимо решать на федеральном уровне. К таковым относится корректировка таможенной стоимости товаров, которой таможня «кошмарит» участников внешнеэкономической деятельности. Если зайти на сайт Арбитражного суда Приморского края, то можно увидеть, что чуть ли не каждый день рассматриваются дела по оспариванию предпринимателями решений органов таможни по корректировке таможенной стоимости, 90% из них решаются в пользу предпринимателей. Но, несмотря на это, вновь и вновь предприниматели вынуждены тратить финансовые и временные ресурсы на оспаривание решений государственной структуры. И практику эту надо менять!
Из поступивших жалоб вырисовывается еще одна «вечная» проблема – доступ к земельным ресурсам: отсутствие четкой и полной нормативной базы, длительность и сложность оформления земли, особенно под строительство. Именно поэтому и возникают земельные споры. Когда предприниматели годами оформляют земельные участки - невозможно говорить о развитии бизнеса. Сегодня губернатор поставил задачу сократить количество процедур и сроки оформления. Сейчас идет большая работа в этом направлении.
Кстати, Агентство стратегических инициатив, дальневосточное представительство которого в декабре прошлого года создано во Владивостоке, разработало уже несколько дорожных карт. Они направлены на упрощение всевозможных разрешительных процедур, в том числе разработана дорожная карта по оформлению разрешения на строительство, которая предусматривает сокращение сроков до 56 дней к 2018 году. - Удалось за это время кому-нибудь реально помочь?
- К нам поступила жалоба от предпринимателя на незаконное (по его мнению) возбуждение уголовного дела против его компании все по той же 159-й статье УК РФ (мошенничество). Самое страшное, что в ходе расследования дела два человека находились под домашним арестом около полугода. Причем за все эти полгода расследование, практически, не сдвинулось с места. Это наводило на мысль, что на людей просто оказывали психологическое давление для получения необходимых показаний. Мы провели большую работу. В первую очередь Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», созданный приморским региональным объединением «Деловая Россия», подготовил для нас экспертное правовое заключение. Затем мы провели много встреч и переговоров, обратились в прокуратуру. В результате - людям изменили санкцию «домашний арест» на «подписку о невыезде». Фактически мы освободили их из-под домашнего ареста. У нас это было первое дело и сразу такое серьезное. Есть у нас положительный результат и по другой жалобе, когда предприниматель обратился к нам на действия следственных органов на умышленное затягивание расследования дела. Мы работали с прокуратурой ПК по данному заявлению, и дело сдвинулось с мертвой точки.
Хочу отметить, что мы активно взаимодействуем с прокуратурой Приморского края, заключили соглашение о сотрудничестве, провели рабочие встречи по рассмотрению поступивших к нам жалоб. Сейчас идет формирование межведомственной рабочей группы с участием силовых структур для рассмотрений обращений предпринимателей, связанных с нарушением их прав.
Кроме уголовных дел к нам обращаются и по гражданско-правовым спорам. По некоторым обращениям в настоящее время идут судебные разбирательства. Мы не имеем права вмешиваться в судебный процесс, но мы можем проконсультировать предпринимателя, поддержать его лично на судебных заседаниях. Вот сейчас мы выступили с ходатайством о привлечении к административной ответственности сотрудника налоговой инспекции. Мы считаем, что он нарушил права предпринимателя. Предприниматель за год несколько раз судился с ИФНС, и каждый раз суд признавал правоту предпринимателя. А это значит, что предприниматель тратил время, деньги и кто-то за это должен понести ответственность. Эту ситуацию можно рассматривать даже с точки зрения эффективности работы отдельных чиновников и использования бюджетных средств. Это ведь госслужащий. И чем он занимается на работе, насколько он грамотен, если его действия регулярно оспариваются судом? Это первый наш опыт подобной работы. - Вы явились одним из инициатором проведения Недели предпринимателей Дальнего Востока, которая начинает свою работу на этой неделе во Владивостоке. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
- Приморский край - один из немногих регионов, по крайней мере в ДФО, где ежегодно проводятся региональные форумы предпринимателей. Каждый год осенью проходит краевая конференция предпринимателей, и раз в три года - съезд предпринимателей.
Если говорить о рейтинге доли малого предпринимательства в ВРП, то Приморский край на первом месте в ДФО. У нас уже 23%, что выше даже среднего показателя по России. Малый и средний бизнес Приморского края неплохо смотрится на уровне РФ. Конечно, повлияли на это и стройки саммита АТЭС.
В прошлом году приморская делегация была на совещании у полпреда в Хабаровске, хабаровчане предложили провести съезд предпринимателей ДФО, а я предложила провести его во Владивостоке. Это предложение Виктор ИШАЕВ поддержал. И вот сейчас администрация Приморского края совместно с предпринимательским сообществом решили провести не просто съезд предпринимателей ДФО, а целую неделю предпринимательства. Мероприятия недели пройдут с 14 по 16 мая в кампусе ДВФУ, с программой можно ознакомиться на сайте администрации края. К нам впервые приезжает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, он примет участие в работе пленарной дискуссии, проведет встречу с предпринимателями и совещание региональных уполномоченных. Со всего Дальнего Востока съедутся к нам предприниматели, руководители предпринимательских объединений, руководители торгово-промышленных палат, руководители гарантийных фондов, руководители либо представители профильных министерств и ведомств регионов и муниципалитетов. Это достаточно большой представительный форум. Такого у нас еще не было.
P. S. Личный прием граждан уполномоченным по защите прав предпринимателей ведется по четвергам с 15 до 17 часов. Предварительная запись по телефону (423) 241-20-01. К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Приморском крае можно обратиться по электронной почте: [email protected]
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.