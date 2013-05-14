Приморский бизнес-омбудсмен защитила предпринимателя от назойливого налоговика

Кроме уголовных дел к нам обращаются и по гражданско-правовым спорам. По некоторым обращениям в настоящее время идут судебные разбирательства. Мы не имеем права вмешиваться в судебный процесс, но мы можем проконсультировать предпринимателя, поддержать его лично на судебных заседаниях. Вот сейчас мы выступили с ходатайством о привлечении к административной ответственности сотрудника налоговой инспекции. Мы считаем, что он нарушил права предпринимателя. Предприниматель за год несколько раз судился с ИФНС, и каждый раз суд признавал правоту предпринимателя. А это значит, что предприниматель тратил время, деньги и кто-то за это должен понести ответственность. Эту ситуацию можно рассматривать даже с точки зрения эффективности работы отдельных чиновников и использования бюджетных средств. Это ведь госслужащий. И чем он занимается на работе, насколько он грамотен, если его действия регулярно оспариваются судом? Это первый наш опыт подобной работы. - Вы явились одним из инициатором проведения Недели предпринимателей Дальнего Востока, которая начинает свою работу на этой неделе во Владивостоке. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.