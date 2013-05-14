Приморцев промониторят к выборам

Как говорится в материалах сайта госзакупок, департамент государственного заказа Приморского края объявил открытые конкурсы на оказание услуг по проведению социологического исследования на тему «Социальные настроения и ожидания жителей Владивостокского городского округа по отношению к деятельности региональных и муниципальных органов власти» и социологического исследования на тему «Общественно-политическая ситуация в Лесозаводском, Партизанском городских округах, Надеждинском, Партизанском, Хасанском муниципальных районах Приморского края накануне выборов в органы местного самоуправления». В первом случае заказчик готов потратить максимум 1,740 млн руб., во втором - 5,013 млн рублей. Исследования по Владивостоку должны быть готовы до 21 августа, по районам - до 27 августа 2013 года.