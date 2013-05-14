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Приморцев промониторят к выборам

14 мая 2013, 12:49
Власти Приморья потратятся на изучение отношения жителей краевого центра к деятельности органов власти и общественно-политической ситуации в ряде районов края накануне местных выборов.
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Выборы

Власти Приморья потратятся на изучение отношения жителей краевого центра к деятельности органов власти и общественно-политической ситуации в ряде районов края накануне местных выборов.

Как говорится в материалах сайта госзакупок, департамент государственного заказа Приморского края объявил открытые конкурсы на оказание услуг по проведению социологического исследования на тему «Социальные настроения и ожидания жителей Владивостокского городского округа по отношению к деятельности региональных и муниципальных органов власти» и социологического исследования на тему «Общественно-политическая ситуация в Лесозаводском, Партизанском городских округах, Надеждинском, Партизанском, Хасанском муниципальных районах Приморского края накануне выборов в органы местного самоуправления». В первом случае заказчик готов потратить максимум 1,740 млн руб., во втором - 5,013 млн рублей. Исследования по Владивостоку должны быть готовы до 21 августа, по районам - до 27 августа 2013 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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