Приморцы долгое время пьют молоко, в котором последнего и нет вовсе

Как показала экспертиза, исследованные образцы молока «Фермерское подворье» ОАО «Хладокомбинат» города Благовещенск и молока «Лазовское» ЗАО «Переяславский молочный комбинат» города Переяславска Хабаровского края не могут быть отнесены не только к молоку питьевому, но даже к молочному напитку и представляют собой фальсификат. «Это является грубейшим нарушением технического регламента на молоко и молочную продукцию и несет угрозу здоровью жителей и гостей Приморья», - сказал Дмитрий Маслов.