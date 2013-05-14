Россиян обяжут получать права на управление мопедом или квадроциклом

Сейчас на автоматической трансмиссии можно сдать почти полностью практический экзамен, кроме одного упражнения: трогание в горку. Понятно, что это единственное упражнение, которое позволяет понять, насколько человек умеет работать с педалями. И именно его кандидат в водители обязан сдавать на автомобиле с механической трансмиссией. Поправки в закон предусматривают возможность для кандидата в водители весь комплекс экзаменационных требований пройти на автомате. Однако в этом случае он получит отметку в правах, что может управлять автомобилем, но только с автоматической трансмиссией. Человек, сдавший экзамен на механике, может управлять машиной с любой коробкой передач.