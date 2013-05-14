Сборы в аэропорту Владивостока вырастут на 13,3%

«При этом рост аэропортовых сборов и ставок демонстрирует совершенно иную, значительно более низкую динамику, незначительно отличающуюся от динамики индекса инфляции, - поясняет Ольга Рожнова. - Приведенный размер ставки взимается с одного пассажира. Несложно подсчитать, как это отразится на стоимости билета. Средняя стоимость билета эконом-класса в Москву в целом за год составляет около 10-12 тыс. рублей, из них до повышения тарифа за пользование аэровокзалом пассажир платил 98 рублей, или 0,8% от стоимости билета, после повышения станет платить 0,9% от стоимости билета. Т.е. фактическое увеличение затрат для отдельно взятого пассажира составляет 13 рублей на один авиабилет, или 0,01% от его стоимости. Скорее всего, это повышение ставки вообще никак не скажется на стоимости авиабилетов, т. к. тарифная политика авиакомпаний - очень сложная система, подверженная влиянию множества иных факторов, помимо фактора роста стоимости аэропортового обслуживания».