Совет директоров Владивостокского ГУМа пополнился бывшим вице-губернатором Приморья

В материалах компании отмечается, что в 2012 году обществом велась работа, направленная на сдачу в аренду торговых площадей, складских и офисных помещений по более высоким ставкам. Также на рост выручки повлиял запуск в конце 2012 года торгово-развлекательного центра Малый ГУМ. В результате выручка от сдачи площадей в аренду составила 128,9 млн рублей, что превышает показатель 2011 года на 23%.