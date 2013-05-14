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Совет директоров Владивостокского ГУМа пополнился бывшим вице-губернатором Приморья

14 мая 2013, 13:12
В новый совет директоров ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ" на годовом собрании избран бывший вице-губернатор Приморского края.

В новый совет директоров ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» на годовом собрании избран бывший вице-губернатор Приморского края (с июня 2001 года по ноябрь 2006 года) Сергей ПЕРЕДРИЙ. Напомним, что год назад совет директоров ГУМа покинул сын бывшего губернатора Приморья Андрей НАЗДРАТЕНКО.

Места в совете директоров, в частности, сохранили экс-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, а ныне генеральный директор ЗАО «Дальневосточная управляющая компания» Дмитрий ГЛОТОВ и бывший заместитель генерального директора ЗАО «Ролиз» Алексей МАХЛАЙ.

Досье «ЗР» ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» владеет двумя основными комплексами зданий Большой ГУМ и Малый ГУМ во Владивостоке, а также 5 магазинами по ул. Светланской и ул. Суханова. ЗАО «ФейрСток» (Владивосток) на начало 2013 года владело 94,1016% акций ГУМа.

В материалах компании отмечается, что в 2012 году обществом велась работа, направленная на сдачу в аренду торговых площадей, складских и офисных помещений по более высоким ставкам. Также на рост выручки повлиял запуск в конце 2012 года торгово-развлекательного центра Малый ГУМ. В результате выручка от сдачи площадей в аренду составила 128,9 млн рублей, что превышает показатель 2011 года на 23%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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