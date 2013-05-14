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Строительству ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке нашли финансирование в Европе

14 мая 2013, 14:52
Совет директоров Европейского Инвестиционного Банка (European Investment Bank, EIB) одобрил предоставление ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") долгосрочного инвестиционного кредита под поручительство ОАО "РусГидро" на строительство ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке.

Совет директоров Европейского Инвестиционного Банка (European Investment Bank, EIB) одобрил предоставление ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") долгосрочного инвестиционного кредита под поручительство ОАО "РусГидро" на строительство ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке.

Сумма кредита составит 4 млрд рублей, срок - до 12 лет.

Финансирование проекта строительства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд рублей предусмотрено инвестиционной программой "РАО ЭС Востока" на 2012-2014 годы.

Ранее "РАО ЭС Востока" уже привлекло кредит на 4 млрд рублей и сроком на 12 лет у Европейского банка реконструкции и развития на строительство ТЭЦ "Восточная" и рефинансирование текущего долга компании.

11 июля 2012 года во Владивостоке прошла торжественная церемония начала строительства станции. В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Электрическая мощность "Восточной" составит 139 МВт, тепловая - 420 Гкал/ч. Стоимость проекта - 10,2 млрд рублей.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза (ЕС), уставный капитал которого сформирован из взносов стран-участниц ЕС. ЕИБ предоставляет доступное долгосрочное финансирование надежным инвестиционным проектам, способствующим постоянному и сбалансированному развитию общего рынка и Европейского региона в целом.

Группа "РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", составляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО "РАО ЭС Востока".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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