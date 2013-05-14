Строительству ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке нашли финансирование в Европе

Совет директоров Европейского Инвестиционного Банка (European Investment Bank, EIB) одобрил предоставление ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") долгосрочного инвестиционного кредита под поручительство ОАО "РусГидро" на строительство ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке.
Сумма кредита составит 4 млрд рублей, срок - до 12 лет.
Финансирование проекта строительства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд рублей предусмотрено инвестиционной программой "РАО ЭС Востока" на 2012-2014 годы.
Ранее "РАО ЭС Востока" уже привлекло кредит на 4 млрд рублей и сроком на 12 лет у Европейского банка реконструкции и развития на строительство ТЭЦ "Восточная" и рефинансирование текущего долга компании.
11 июля 2012 года во Владивостоке прошла торжественная церемония начала строительства станции. В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Электрическая мощность "Восточной" составит 139 МВт, тепловая - 420 Гкал/ч. Стоимость проекта - 10,2 млрд рублей.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза (ЕС), уставный капитал которого сформирован из взносов стран-участниц ЕС. ЕИБ предоставляет доступное долгосрочное финансирование надежным инвестиционным проектам, способствующим постоянному и сбалансированному развитию общего рынка и Европейского региона в целом.
Группа "РусГидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", составляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО "РАО ЭС Востока".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.