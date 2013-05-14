Тельцам лучше не мычать и не телиться

Гороскоп с 13 по 19 мая
Овен. У Овнов на этой неделе появятся неплохие шансы увеличить уровень доходов и совершить позитивный сдвиг в карьере. В первой половине недели безработные смогут найти должность, которая будет соответствовать их запросам.
Телец. Тельцам в первой половине недели рекомендуется заниматься повышением уровня профессиональных знаний. Во второй половине недели от вас может потребоваться принятие ответственных решений. Старайтесь не упускать инициативу из рук.
Близнецы. Многим Близнецам в первой половине недели придется искать дополнительные финансовые ресурсы. Сейчас можно преодолеть денежные трудности путем заимствований: например, оформить кредит в банке или обратиться за помощью к близким.
Рак. На этой неделе у Раков сложатся благоприятные условия для взаимодействия с партнерами. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Особенно удачно пройдет первая половина недели. Начиная с четверга можно заниматься планированием и чаще работать в составе коллектива.
Лев. Львов в первой половине недели ждет прекрасное время для выполнения плановых заданий. Успешно будет развиваться деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Во второй половине недели старайтесь действовать настойчивее и проявлять смекалку.
Дева. Девы смогут воспользоваться удачным периодом для более полного раскрытия своего потенциала в профессиональной деятельности. Успешно пройдут служебные командировки.
Весы. Удачно складывается эта неделя для Весов, работающих в кредитно-финансовой сфере. Работа с чужими деньгами позволит вам увеличить собственные доходы. Наиболее удачно складывается первая половина недели. В это время можно составлять отчеты для руководства.
Скорпион. Эта неделя складывается особенно удачно для Скорпионов, профессиональная деятельность которых связана с умственным трудом, поездками, обменом информацией и торговлей. Вы сможете добиться успеха, если будете проявлять гибкость в общении с людьми.
Стрелец. Стрельцам звезды советуют не гоняться за несбыточными мечтами, а ценить свое текущее положение на работе и заниматься первостепенными задачами. Сосредоточившись на решении повседневных дел, вы добьетесь впечатляющих результатов. В первой половине недели не исключен рост доходов.
Козерог. У Козерогов в первой половине недели наступит удачное время для смелых творческих инициатив. Возможно, вам представится случай продемонстрировать свои таланты и способности.
Водолей. Водолеям на этой неделе удастся довести до завершения некоторые важные дела. Успех ждет офисных работников, занятых подготовкой отчетов. Не исключено, что у вас улучшатся условия труда на рабочем месте. Также в первой половине недели можно рассчитывать на помощь влиятельного покровителя.
Рыбы. Рыбам звезды советуют на этой неделе всячески укреплять и развивать свои деловые связи. ОкружающGoroskops.Com.ие люди будут настроены к вам доброжелательно, поэтому вы сможете решить многие задачи, прибегнув к их помощи. Можете рассчитывать на счастливый случай, пишет Goroskops.Com.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.