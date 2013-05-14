Тельцам лучше не мычать и не телиться

Рак. На этой неделе у Раков сложатся благоприятные условия для взаимодействия с партнерами. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. Особенно удачно пройдет первая половина недели. Начиная с четверга можно заниматься планированием и чаще работать в составе коллектива.