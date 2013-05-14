Циклон из Китая принес холод и дожди в Приморье

Трудно поверить, но в европейской части России местами наблюдается аномальная жара. А у нас на Дальнем Востоке слово «тепло» скоро вообще уйдет из обихода – и это в середине мая! Непрерывная циклоническая деятельность в нашем регионе вновь формирует малоприятную погоду с не очень высоким температурным фоном и осадками. И Приморский край, увы, в этом плане не исключение...