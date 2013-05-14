В Приморье идет подписка на газету "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал"

Жители Владивостока и Приморского края могут оформить подписку на любимые газеты и журналы в любом почтовом отделении. Для удобства подписчиков напоминаем подписные индексы на газеты и журналы Издательской компании "Золотой Рог": Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" (выходит во вторник, еженедельно): индекс 53454 (каталог "Почта России") индекс 35548 (каталог "Почта России") Дальневосточная газета "Золотой Рог" - лидер деловой прессы Дальнего Востока. Основные принципы: объективность и достоверность информации, компетентность мнений и беспристрастность оценки. «Золотой Рог» является информационным партнером бизнес-сообщества региона. Обнажая проблемы взаимодействия власти и бизнеса, газета выступает публичной площадкой для деловых людей. В каждом номере газеты - информация о компаниях региона, о взаимодействии бизнеса и политики, власти и финансов, о тенденциях и конъюнктуре на рынках товаров и услуг и практике ведения бизнеса, о менеджменте и маркетинге, рынке труда и образования. Газета структурируется по тематическим разделам для удобства читателя. Региональный журнал деловых кругов "Дальневосточный капитал"(выходит ежемесячно): индекс 10938 (каталог "Почта России") индекс 79639 (каталог "Роспечать Москва") Журнал "Дальневосточный капитал" признан лучшим в Дальневосточном федеральном округе специализированным экономическим региональным изданием по рейтингам Ассоциации менеджеров России. Является победителем всероссийского конкурса "Золотой Гонг". Газета "За рулем - Дальний Восток" (два/три раза в месяц): индекс 25545 (каталог "Почта России") "Журнал здоровья" (один раз в два месяца): индекс 16412 (каталог "Почта России") Оформить подписку на издания "ИК "Золотой Рог" можно: - в любом почтовом отделении; - на сайте vipishi.ru (для того, чтобы оформить подписку, необходимозарегистрироваться ); - в редакции "Издательской компании "Золотой Рог" (Владивосток, пр-т "Красного знамени", 10, 5 этаж). По всем вопросам распространения и подписки обращайтесь по телефонам: Тел. 8 (423) 245-87-22, 245-92-22