zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье найдено и уничтожено около 50 тонн брошенного мяса неизвестного происхождения

14 мая 2013, 15:46
Чтобы некачественное мясо не попало в свободный оборот уничтожение происходит под контролем надзорных органов Россельхознадзора

Чтобы некачественное мясо не попало в свободный оборот уничтожение происходит под контролем надзорных органов Россельхознадзора.

На территории Уссурийского городского округа (УГО) проводится сжигание около 50 тонн брошенной мясной продукции. Владелец мясопродукции неизвестен, также как неизвестен и её производитель.

Так, первая партия брошенного мяса в размере 18 тонн была обнаружена в конце апреля этого года в 500 метрах от автомобильной дороги на село Заречное УГО по направлению к насосной станции Глуховского водозабора. Мясо было упаковано в прозрачный полиэтилен, вес каждой упаковки составлял примерно 2 кг. Маркировка изготовителя продукции на упаковках отсутствовала.

Вторая партия мяса в 25 – 30 тонн была обнаружена через несколько дней примерно в 200 метрах от пересечения автодороги «Уссурийск – Глуховка» с одной из второстепенных дорог. Мясо было сброшено под откос в 1,5 метрах от этой второстепенной дороги. Как и в первом случае, мясо было расфасовано по 2 кг. в прозрачный полиэтилен. Какая – либо маркировка также отсутствовала.

К настоящему времени всё брошенное мясо, которое начало уже разлагаться, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Уссурийского городского округа собрано в одно место для его сжигания, которое расположено в 1,5 километрах от развилки дорог с. Заречное – с. Глуховка. Мясо обкладывают автомобильными покрышками и таким образом сжигают.

Чтобы предупредить возможный свободный оборот некачественной, а потому опасной продукции, её уничтожение проходит под контролем правоохранительных органов, городских служб г. Уссурийска и сотрудников Россельхознадзора. Уничтожение продолжается по настоящее время, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

#Новости#Россельхознадзор#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56