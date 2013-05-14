В Приморье найдено и уничтожено около 50 тонн брошенного мяса неизвестного происхождения

Чтобы некачественное мясо не попало в свободный оборот уничтожение происходит под контролем надзорных органов Россельхознадзора.
На территории Уссурийского городского округа (УГО) проводится сжигание около 50 тонн брошенной мясной продукции. Владелец мясопродукции неизвестен, также как неизвестен и её производитель.
Так, первая партия брошенного мяса в размере 18 тонн была обнаружена в конце апреля этого года в 500 метрах от автомобильной дороги на село Заречное УГО по направлению к насосной станции Глуховского водозабора. Мясо было упаковано в прозрачный полиэтилен, вес каждой упаковки составлял примерно 2 кг. Маркировка изготовителя продукции на упаковках отсутствовала.
Вторая партия мяса в 25 – 30 тонн была обнаружена через несколько дней примерно в 200 метрах от пересечения автодороги «Уссурийск – Глуховка» с одной из второстепенных дорог. Мясо было сброшено под откос в 1,5 метрах от этой второстепенной дороги. Как и в первом случае, мясо было расфасовано по 2 кг. в прозрачный полиэтилен. Какая – либо маркировка также отсутствовала.
К настоящему времени всё брошенное мясо, которое начало уже разлагаться, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Уссурийского городского округа собрано в одно место для его сжигания, которое расположено в 1,5 километрах от развилки дорог с. Заречное – с. Глуховка. Мясо обкладывают автомобильными покрышками и таким образом сжигают.
Чтобы предупредить возможный свободный оборот некачественной, а потому опасной продукции, её уничтожение проходит под контролем правоохранительных органов, городских служб г. Уссурийска и сотрудников Россельхознадзора. Уничтожение продолжается по настоящее время, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.