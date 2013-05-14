В Приморье найдено и уничтожено около 50 тонн брошенного мяса неизвестного происхождения

Вторая партия мяса в 25 – 30 тонн была обнаружена через несколько дней примерно в 200 метрах от пересечения автодороги «Уссурийск – Глуховка» с одной из второстепенных дорог. Мясо было сброшено под откос в 1,5 метрах от этой второстепенной дороги. Как и в первом случае, мясо было расфасовано по 2 кг. в прозрачный полиэтилен. Какая – либо маркировка также отсутствовала.