В Приморье процесс ценообразования в строительстве – тайна за семью печатями

Нижняя граница квадрата наиболее экономичного малоэтажного дома в Приморье оценивается минимум в 21-24 тыс. рублей
Чудо ценообразования в строительстве, возможно, затмевает своей значимостью все семь чудес света, сотворенные в разное время зодчими мира. Есть вещи непостижимые, скрываемые за семью печатями даже для экспертов. Например, накладные расходы компаний, в «кухню» которых они не пускают никого постороннего.
А было бы любопытно, считает Лариса БОРОДИНА, директор КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края», в недавнем прошлом долгие годы руководившая региональным центром ценообразования в строительстве и промышленности стройматериалов.
- Лариса Владимировна, в чем вы видите роль ценообразования в строительстве и каково влияние на него государства?
- Сегодня мы занимаемся формированием сметной стоимости и экспертизой объектов бюджетного строительства. Государство косвенно устанавливает правила определения стоимости строительства на территории РФ - есть определенный регламент, нормы. В настоящее время намечается очередной большой этап корректировки элементно-сметных норм с учетом новых технологий. Особенно это касается блока спецработ. Порядка 4 тыс. нормативов предполагается изменить либо разработать абсолютно новые. Наша нормативная база изменяется.
Если говорить о методах расчета, то надо срочно дорабатывать каталог повторно применяемых проектов - жилых домов, детских садиков, школ и пр. Особенно важен раздел сметной документации, который позволяет учитывать характерные особенности проектируемого объекта, влиять на формирование стоимости его строительства. Уже на стадии инвестиционной проработки строительства и экспертизы проекта работа с каталогом позволяет значительно сократить сроки работы экспертов, заранее получить представление о будущей цене. В этом заинтересованы и органы власти, формирующие бюджеты, и - застройщики, которые могут заранее оценить свои возможности по возведению объектов.
Если говорить о методах расчета сметной стоимости, то я сторонник индексов, применяемых к сметно-нормативной базе. Этот метод менее трудоемок и дает результат, очень близкий к получаемому с помощью ресурсного.
Многие проектировщики не представляют: как на стадии проектной документации разработать сметные расчеты ресурсным методом, когда во многом еще нет представления о спецификации материалов и пр. Формирование сметной стоимости на этой стадии разрешено укрупненным нормативам - это цены самого строительства либо цены конструктивных решений.
Конечно, когда есть конкретный проект, в котором все прорисовано, нужно применять ресурсный метод. Но если это инвестиционные планы, то ошибка укрупненных расчетов составляет всего 3-5%, что для сметного нормирования вполне допустимо.
- При строительстве объектов высока доля логистических затрат. Стоимость многих строительных материалов оказывается чрезмерной. Насколько актуально ограничить транспортные схемы обеспечения строительства территорией Приморского края с разбивкой ее на зоны?
- Проблемы в этом нет. Например, в Артеме строится новый поселок. В составе проектной документации есть транспортная схема. Она выполняется дополнительным расчетом на основании проекта организации строительства. Ранее по краю было 10-11 зон с учетом «географии» баз технического комплектования и пр. исходных данных. Это было - с учетом «плановой» системы снабжения. Сегодня ее нет. И нужна ли? Например, если у нас в крае есть программа строительства детских садов до 2015-2016 гг. По селам надо ввести 16 таких объектов. Но и в этом случае мы все транспортные расходы можем обосновать конкретно в составе проектной документации.
- А разве для малоэтажного домостроения по проектам повторного применения не важно такое зонирование?
- Если определить базовые районы внедрения таких проектов строительства, сделать пилотные, то, я думаю, затраты на зонирование только увеличат их стоимость.
- Иногда сметы пестрят неразумными расходами: неграмотный проект, «приписки» работ и пр. И за все это приходится платить?!
- Проблема состыковки технической и сметной частей проекта виделась всегда. До недавнего времени у нас в составе экспертизы был «разрыв»: отдельно проверялась техническая часть проекта, отдельно - смета. Сейчас это рассматривается в комплексе. Опыт пока небольшой, но на примере тех объектов, которые прошли экспертизу, могу сказать, что действительно есть «излишества» проектных решений. Например, в части необоснованно завышенных сечений колонн, свай для конкретных объектов. Из-за непроработки инженерно-геологических изысканий проектировщики закладывают в проект конструктив «с запасом». Нерациональный подход к техническим решениям выливается в удорожание.
Есть серьезная проблема применения по проектам устаревшего малоэффективного оборудования. Наши эксперты дают много замечаний по его замене на современное, по замене на более энергоэффективные предлагаемых строительных материалов, по эффективным решениям использования механизмов. Это дает сокращение затрат, повышение производительности труда и пр.
А в сметной части проекта отмечается неправильный подход в определении стоимости материальных ресурсов. Очень «вредно» применение элементно-сметных норм 38-го сборника. Он разрешает специалистам по сметному нормированию учитывать изготовление площадок, настилов, желобов, пожарных лестниц, балок, каркасных элементов и т. д. - на месте.
В сметной документации на строительство сегодня очень мало и плохо учитывается стоимость индустриальных изделий. Здесь я вижу определенную хитрость со стороны сметчиков, когда индустриальные изделия идут как «свои». Не секрет, что стоимость их на потоке гораздо меньше, а качество - выше. Очень много подобных моментов и при определении «прочих затрат».
- Можно ли сказать, что есть необходимость пропускать «сырые проекты» через консалтинговые компании, занимающиеся поиском эффективных решений? Ранее подобной работой занимались оргтехстрои, улучшавшие проектную документацию, занимавшиеся оптимизацией организации строительства, нормокомплектами для стройки, внедрением передовых методов, изобретений и пр. Вероятно, и сегодня в этом может быть польза на уровне края?
- Экспертиза по Градостроительному кодексу - это проверка проекта соответствию многочисленным техническим регламентам. Не все в проектах требуется проверять и не все объекты. Если объект строится не на бюджетные средства, то заказчик имеет выбор, на какую экспертизу идти - на государственную или не на государственную. Многие заказчики сегодня принимают на себя ответственность - поверить главному инженеру проекта, что работа выполнена в соответствии с нормами, регламентами и пр. Определяющим фактором стала запись разработчиков, удостоверяющих это.
- То есть поиск совершенства проекта на этом заканчивается?
- Да. Поэтому хорошо, если объект все-таки подлежит экспертизе и попадает на нее. При этом проверке подлежат все разделы. Прежде всего, технологический, в котором рассматривается размещение оборудования, мебели, обслуживающего персонала. Затем - проект организации строительства, описывающий достаточно эффективные методы ведения работ. Обязательно - пожарная безопасность, энергоэффективность, доступ инвалидов.
Для проектов, для которых не предусмотрена государственная экспертиза, может быть, действительно есть необходимость в консалтинговой фирме, которая бы занималась оценкой эффективного исполнения проектных решений. А для проекта, подлежащего экспертизе, это утяжеление затрат.
- И до каких же параметров мы можем сегодня пытаться корректировать цены, чтобы приморские квадраты были доступнее?
- Нижняя граница квадрата наиболее экономичного малоэтажного дома, строящегося своими силами в Приморье, - около 21-24 тыс. рублей. Но и в эту сумму уложиться крайне трудно.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.