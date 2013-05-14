В Приморье процесс ценообразования в строительстве – тайна за семью печатями

- Проблемы в этом нет. Например, в Артеме строится новый поселок. В составе проектной документации есть транспортная схема. Она выполняется дополнительным расчетом на основании проекта организации строительства. Ранее по краю было 10-11 зон с учетом «географии» баз технического комплектования и пр. исходных данных. Это было - с учетом «плановой» системы снабжения. Сегодня ее нет. И нужна ли? Например, если у нас в крае есть программа строительства детских садов до 2015-2016 гг. По селам надо ввести 16 таких объектов. Но и в этом случае мы все транспортные расходы можем обосновать конкретно в составе проектной документации.