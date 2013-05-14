В Приморье займутся автодорогами

Строительство первого пускового комплекса автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный протяженностью 3,5 км было завершено в августе 2012 года. Дорога свяжет между собой южные районы края, три крупных порта России (Владивосток, Находка, порт Восточный) и обеспечит выход на автомобильную дорогу Хабаровск - Владивосток М60 «Уссури».