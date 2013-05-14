В России период выплаты страховых взносов для женщин с детьми увеличат до 4,5 лет

По закону, отпуск по уходу за ребенком можно разделить на два периода. Во время первой части отпуска — до достижения ребенком 1,5 лет — мать или другой член семьи получают специальное пособие за счет Фонда социального страхования и компенсационные выплаты за счет средств работодателя. Во второй половине отпуска (когда ребенку от 1,5 до 3 лет) матери выплачивается только компенсация по месту работы. За все три года такого отпуска работодатель обязан сохранить за матерью ребенка ее рабочее место, пишет ИА "Росбалт".