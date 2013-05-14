"Владхлеб" пустит прибыль на развитие

В компании отмечают, что финансовое состояние в течение всего 2012 года ухудшилось, так как цены на муку выросли на 46%. Учитывая перебои с поставками муки, предприятие вынуждено держать большой запас сырья (на 3 месяца) для бесперебойной работы, что требует больших финансовых вложений.