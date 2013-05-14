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"Владхлеб" пустит прибыль на развитие

14 мая 2013, 13:23
Акционеры ОАО "Владхлеб" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года.

Акционеры ОАО «Владхлеб» (крупнейшее хлебопекарное предприятие Приморья) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года, а чистую прибыль в размере 80,648 млн рублей оставить нераспределенной.

«Учитывая необходимость обеспечения предприятия постоянным запасом сырья, учитывая условия работы с поставщиками строго по предоплате, а также ужесточение требований технических регламентов для хлебопекарной отрасли, совет директоров рекомендовал в целях пополнения оборотных средств прибыль по итогам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать», - пояснил на годовом собрании гендиректор «Владхлеба» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

В компании отмечают, что финансовое состояние в течение всего 2012 года ухудшилось, так как цены на муку выросли на 46%. Учитывая перебои с поставками муки, предприятие вынуждено держать большой запас сырья (на 3 месяца) для бесперебойной работы, что требует больших финансовых вложений.

«Объемы продаж по сравнению с 2011 годом не увеличились, стоит отметить постоянный рост конкуренции и вытеснение продукции общества развивающимися торговыми сетями в городе и крае. В целях сохранения объемов производства и реализации продукции предприятие в 2012 году начало работу по выходу на рынок Дальневосточного региона», - отметил Дмитрий Шинкаренко.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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