Владимир Миклушевский отменил соцнорму в Приморье

«Все участники группы пришли к единому мнению - сегодня край не готов участвовать в пилотном проекте по введению социальной нормы. Предложенная Минрегионразвития методика расчетов объема соцнормы на наш взгляд не позволяет с высокой точностью и обоснованно произвести понятный расчет. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой принять решение о выходе Приморья из этого проекта», - обратился председатель рабочей группы к Владимиру Миклушевскому.