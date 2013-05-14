Владимир Миклушевский отменил соцнорму в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с председателем рабочей группы по вопросу участия Приморского края в проекте по введению социальной нормы Сергеем Садовым, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации края.
«Я давал вам поручение организовать рабочую группу и тщательно рассмотреть все аспекты по введению социальной нормы потребления на электроэнергию в регионе. Этот вопрос сегодня волнует многих приморцев и, на мой взгляд, небезосновательно», - заявил Владимир Миклушевский.
Как доложил Сергей Садовой, в состав рабочей группы вошли специалисты в области энергоснабжения и энергопотребления в лице ресурсоснабжающих организаций, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представители общественности, муниципалитетов и профсоюзов.
«Все участники группы пришли к единому мнению - сегодня край не готов участвовать в пилотном проекте по введению социальной нормы. Предложенная Минрегионразвития методика расчетов объема соцнормы на наш взгляд не позволяет с высокой точностью и обоснованно произвести понятный расчет. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой принять решение о выходе Приморья из этого проекта», - обратился председатель рабочей группы к Владимиру Миклушевскому.
По мнению членов рабочей группы, вводить социальную норму не просто несвоевременно, но и неправильно.
«Сегодня необходимо не столько решать вопрос об участии Приморского края в этом пилотном проекте, сколько говорить о нецелесообразности введения социальной нормы вообще», - добавил Сергей Садовой.
Как сообщил пресс-секретарь Губернатора Сергей Нехаев, по итогам встречи глава региона принял решение о выходе Приморского края из участия в пилотном проекте по введению социальной нормы потребления на электроэнергию.
Напомним, в начале апреля Владимир Миклушевский приостановил введение социальной нормы в Приморье, до тех пор, пока специально созданная рабочая группа, не разберется детально в этом вопросе, и не вынесет окончательный вердикт.
ZRPRESS.RU, Владивосток.