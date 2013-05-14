Владивосток ждет большой южнокорейский десант

Владивосток примет III Дальневосточный российско-корейский форум
Как уже сообщал «ЗР», 16-17 мая во Владивостоке пройдет III Дальневосточный российско-корейский форум. Первый подобный форум состоялся в ноябре 2011 года, второй - в июле 2012 года.
Основными целями форума являются изучение особенностей российско-корейского экономического сотрудничества; поиск путей координирования совместных стратегий в отношении социально-экономического развития Дальнего Востока России; определение общих интересов в области долгосрочного сотрудничества.
Как сообщили «ЗР» в Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке, от Республики Корея в форуме примут участие представители Морского института, Института энергетической экономики, Института окружающей среды, НИИ Поселений и др. Российская сторона будет представлена ДВФУ, ДВО РАН, ДНИИМФ, МГУ имени адм. Невельского и ВГУЭС.
В том числе на форуме ожидаются председатель Национальной комиссии по корпоративному партнерству г-н Ё Чжан Хи, бывший посол Республики Корея в Российской Федерации г-н ЛИ Ён Хо, президент НИИ Поселений г-н ПАК Ян Хо, президент Морского института г-н КИМ Хак Со, президент Института энергетической экономики г-н КИМ Чжин Ву, президент Института окружающей среды г-н ЛИ Бён Вук.
В рамках форума 16 мая состоится круглый стол, 17 мая - работа секций по региональному развитию, логистике и морскому транспорту, энергетике и окружающей среде. Корея в каждом российском доме
Республика Корея с каждым годом становится ближе российскому Дальнему Востоку. Этот факт очевиден и без экономических выкладок – только посмотрите, какой марки ваши мобильный телефон, компьютер, холодильник, стиральная машина, телевизор и другие атрибуты современной жизни. Можно предположить, что в каждой семье, или, как принято говорить у статистиков, домохозяйстве, найдется выходец из этой страны, все еще поражающей окружающий мир темпами развития технологий.
Подтверждают этот факт и показатели внешнеторгового оборота. По данным Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье», в общем объеме внешней торговли территорий Востока России в 2012 году Республика Корея заняла второе место с долей 27%. Внешнеторговый оборот составил $10382 млн, что на 6% превышает уровень 2011 года. Росли и экспорт с $8466 млн до $8487 млн, и импорт с $1314 млн до $1895 млн.
Кстати говоря, тенденция несколько расходится с общероссийской. Так, внешнеторговый оборот России и Республики Корея в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на $0,1 млрд и составил $24,9 млрд. Это незначительное, но все же снижение произошло за счет уменьшения стоимости импорта (на $0,4 млрд относительно предыдущего года) до $11 млрд. При этом стоимость экспорта возросла на $0,5 млрд и составила $13,9 млрд.
Это несовпадение объясняется тем, что сложившаяся географическая структура внешней торговли территорий Востока России ориентирована прежде всего на рынки АТР. В 2012 году доля стран этой группы во внешнеторговом обороте составила 84,2%. Как подчеркивают эксперты Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», традиционно в роли основных торговых партнеров макрорегиона выступают КНР, Республика Корея и Япония. И, надо заметить, бизнес-партнеры из Республики Корея для восточных территорий с каждым годом играют все большую роль. Экспортно-импортные лидеры
По стоимости внешнеторгового оборота с Республикой Корея в 2012 году из восточных регионов лидирует Сахалинская область – $7296 млн. Понятно, что основу сахалинского экспорта в Республику Корея составляют нефть, нефтепродукты (89%) и газ (7%). В структуре импорта преобладает продукция машиностроения, а также металлоконструкции из черных металлов, в большинстве своем ориентированные на нефтегазовые проекты. Стоимость импорта составила $361 млн.
Внешнеторговый оборот Приморского края с Республикой Корея в 2012 году составил $1922 млн, увеличившись на 21% по сравнению с уровнем 2011 года. Но основной рост здесь произошел за счет увеличения стоимости импорта на 27%, до $1346 млн. Стоимость экспорта – $576 млн, что на 8% больше уровня 2011 года.
Третье место по объему внешнеторгового оборота с Республикой Корея по итогам 2012 года занял Хабаровский край. Его внешнеторговый оборот с Республикой Корея составил $473 млн, увеличившись на 24% по сравнению с уровнем 2011 года. Стоимость экспорта - $343 млн, что на 30% выше уровня 2011 года. Стоимость импорта –$ 130 млн. Нефть – на машины
Несмотря на то, что во внешнеторговом балансе восточных территорий России с Республикой Корея существенно преобладают экспортные операции, его вряд ли можно считать гармоничным. Экспорт территорий Дальнего Востока и Забайкалья представлен в основном сырьевыми ресурсами, главными статьями по-прежнему остаются нефть и нефтепродукты (72%,) рыба и морепродукты (12%), импорт – продукцией высокотехнологичной. Впрочем, некоторые эксперты ничего плохого в этом не видят, вполне справедливо рассматривая рост сырьевой составляющей как очередную победу на мировом рынке и закономерный шаг к выводу на него продукции вторичного передела.
В 2012 году в Республику Корея дальневосточными рыбаками и рыбопереработчиками было отправлено мороженой рыбы и морепродуктов на сумму $1002 млн, что на 11% выше уровня 2011 года. Удельный вес стоимости этой продукции в общем объеме экспорта в Республику Корея составил 12%. Кроме того, 3% от общей стоимости экспорта составили металлы и изделия из них ($244,7 млн), 1,4% - древесина и лесоматериалы ($116 млн).
Нетрудно догадаться, что основными статьями импорта южнокорейских производителей по-прежнему были машины и оборудование – 71% от стоимости импорта из Республики Корея в дальневосточные и забайкальские регионы. Интересно, что 38% из них приходится на средства наземного транспорта – в наших городах стали вполне привычными автомобили, автобусы и спецтехника корейского производства. Черные металлы и изделия из них в структуре импорта занимают 6%, пластмассы и изделия из них – 5,7%. Республика Корея занимает второе место среди основных партнеров по импорту российского Дальнего Востока, пропустив вперед лишь КНР. Инвестиции и технологии
Впрочем, даже самые взаимовыгодные и сбалансированные торговые отношения не исчерпывают весь спектр гармоничных взаимоотношений стран-партнеров. Прямые инвестиции в экономику являются своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей качество сотрудничества. Еще несколько лет назад проекты, реализованные корейским бизнесом на восточных территориях России, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня этот список постепенно увеличивается, и за ним – реальные перемены в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, происходящие на Дальнем Востоке России, перемены пока, можно сказать, точечные, но вызывающие интерес и позитивные оценки регионального бизнеса и власти.
Так, совсем недавно, 25 января 2013 года, ООО «Хендэ Электросистемы» торжественно открыло в городе Артеме Приморского края завод по производству электротехнического оборудования.
Показательна история проекта. В августе 2009 года министр энергетики России пригласил компанию «Хендэ Хэви Индестриз» к сотрудничеству в области электроэнергетики. В сентябре 2010 года в Сеуле была создана рабочая группа по реализации проекта, уже в октябре – подписан меморандум о намерении совместного строительства завода. Непосредственно к строительным работам приступили в сентябре 2011 года, а вначале 2013-го предприятие открыли. Как подчеркнули в Генеральном консульстве Республики Корея, проект был реализован благодаря совместным усилиям правительств обеих стран.
Уже более 11 лет корейская сельскохозяйственная компания ООО «Юниджен» ведет деятельность в Хасанском районе. Как сообщили в Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке, данная компания является всемирно известной и имеет свои сельскохозяйственные представительства в США, Канаде, Мексике, Китае.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.