Владивосток ждет большой южнокорейский десант

Впрочем, даже самые взаимовыгодные и сбалансированные торговые отношения не исчерпывают весь спектр гармоничных взаимоотношений стран-партнеров. Прямые инвестиции в экономику являются своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей качество сотрудничества. Еще несколько лет назад проекты, реализованные корейским бизнесом на восточных территориях России, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня этот список постепенно увеличивается, и за ним – реальные перемены в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, происходящие на Дальнем Востоке России, перемены пока, можно сказать, точечные, но вызывающие интерес и позитивные оценки регионального бизнеса и власти.