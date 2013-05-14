Во Владивостоке достраивают дорогу на популярный пляж

Согласно ведомости объемов работ, здесь будет уложено два слоя асфальтобетона и один слой износа. Верхний слой будет из щебеночномастичного асфальтобетона, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает срок эксплуатации дороги.