zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке достраивают дорогу на популярный пляж

14 мая 2013, 14:26
Строители укладывают щебеночное основание, после чего приступят к укладке асфальтобетона.

Муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» продолжает реконструкцию дороги, проходящей по улицам Токаревский Маяк и Токаревская Кошка. Строители укладывают щебеночное основание, после чего приступят к укладке асфальтобетона.

Согласно ведомости объемов работ, здесь будет уложено два слоя асфальтобетона и один слой износа. Верхний слой будет из щебеночномастичного асфальтобетона, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает срок эксплуатации дороги.

Такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторной до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос.Новый - Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#Золотой пляж#Капитальный ремонт#Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Ремонт#Строительство и ремонт скважин – 2017#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Строительство#Строительство и ремонт скважин#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Югорский фонд капитального ремонта#Строительство дорог#Департамент строительства ХМАО#Начало строительства#Ремонт дорог#Долевое строительство#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Строительство стендов для выставок#Дороги Владивостока#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56