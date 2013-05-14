Во Владивостоке достраивают дорогу на популярный пляж

Муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» продолжает реконструкцию дороги, проходящей по улицам Токаревский Маяк и Токаревская Кошка. Строители укладывают щебеночное основание, после чего приступят к укладке асфальтобетона.
Согласно ведомости объемов работ, здесь будет уложено два слоя асфальтобетона и один слой износа. Верхний слой будет из щебеночномастичного асфальтобетона, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом, а значит, увеличивает срок эксплуатации дороги.
Такое покрытие применялось при реконструкции дороги от станции Санаторной до железнодорожного переезда в районе остановки «Постышева», а также на новой трассе «пос.Новый - Де-Фриз - Седанка - б. Патрокл».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.