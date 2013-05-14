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Во Владивостоке начали обучать "защитному вождению" по европейским стандартам

14 мая 2013, 12:08
Эксперты считают основной причиной ДТП на наших дорогах не столько грубые нарушения ПДД, сколько агрессивное поведение участников движения.

Эксперты считают основной причиной ДТП на наших дорогах не столько грубые нарушения ПДД, сколько агрессивное поведение участников движения.

Дорога - место опасное. И в случае чего отвечать приходится не только за собственные действия на дороге, но и за «того парня» - водителя другого автомобиля, участвующего в создании аварийной ситуации. А речь идет не об ответственности перед инспектором или перед законом, это бы еще полбеды. Отвечать приходится в момент аварийной ситуации - своим здоровьем, а то и самой жизнью, благополучием своих близких и незнакомых людей, своим и чужим дорогостоящим имуществом.

Готовность предвидеть и упреждать аварийные ситуации, избегать их, сводя последствия к минимуму - именно это подразумевает «защитное вождение». Но если за агрессивное вождение в нашей стране уже думают наказывать, то вождению защитному учат далеко не везде и не всех.

Увидеть, распознать и избежать опасности на дороге - таковы три основных принципа защитного вождения. Внимание и бдительность водителя автомобиля - залог как его собственной безопасности, так и безопасности других, оказавшихся рядом: пассажиров в его машине, других водителей с их пассажирами, пешеходов.

Казалось бы, это азы, которые все знают, понимают и умеют. Но откуда же тогда столько дорожно-транспортных происшествий, травматизма и даже смертей на наших дорогах?

Все водители обязательно встречали на своем пути «лихачей» - превышающих скорость, совершающих опасные маневры, вынуждающих других водителей резко тормозить или менять направление движения. Все водители обязательно встречали «неумех» - ведущих себя и свое транспортное средство неуверенно, чьи маневры бывают непредсказуемы. Все водители обязательно встречали «наглецов» - откровенно пренебрегающих правилами и интересами других участников движения, их безопасностью. И вопрос не в том, кто есть кто в этих категориях участников движения, кто «блатной» с «красными корочками», а кто «права купил». Вопрос в том, что все вышеперечисленные категории водителей едут по нашим дорогам. Они - здесь. Они - сейчас. Они были вчера и будут завтра. И вам - законопослушному, опытному, искусному водителю - никак не избежать встречи с ними.

Эксперты считают основной причиной ДТП на наших дорогах не столько грубые нарушения ПДД, сколько агрессивное поведение участников движения. Но само понятие «агрессивного вождения» в нашем законодательстве отсутствует, и депутаты пока лишь думают об этом - тогда как в США и Европе, Японии, Австралии, Сингапуре давно разделены понятия «небрежное вождение», с непредумышленным нарушением ПДД, и «опасное вождение», с умышленным нарушением ПДД. «Небрежное вождение» признается административно-правовым нарушением, а «опасное вождение» - уголовнонаказуемым деянием: в разных странах за него предусмотрены санкции от ощутимых штрафов ($1000 - 2500) до ареста на срок до 6 месяцев.

В то же время по статистике в России за 2011 год произошло почти 200 тысяч ДТП, из которых более 130 тысяч (65%) были спровоцированы агрессивным вождением. Также на 5,5% возросло за год число погибших, превысив прошлогодний уровень на 1245 человек.

Причиной роста агрессивности вождения на российских дорогах эксперты считают рост интенсивности движения - притом что дороги на такой рост не рассчитаны, особенно в крупных городах, где Владивосток далеко не на последнем месте. Но только в нынешнем году в краевом центре Приморья появилась возможность осваивать «защитное вождение», которое на сегодняшний день является единственным доступным средством защиты от вождения агрессивного.

«Пионером» в продвижении в России европейских стандартов «защитного вождения» стала московская компания «Актив-Безопасность». Существующая с 2001 года, эта компания изначально работала по методике контраварийного вождения профессора Эрнеста Цыганкова, а с 2003 года перешла к обучению по системе «защитного вождения». При этом компания «Актив-Безопасность» не работает с частными лицами, а исключительно - с корпоративными клиентами, в числе которых сегодня российские представительства крупнейших мировых концернов: «Кока-Кола», «Пепсико», «Джонсон-энд-Джонсон» и так далее, вплоть до российских газовиков и нефтяников - «Газпрома» и ТНК-ВР.

Методика тестирования и обучения водителей корпоративных автопарков этих и других подобных компаний разработана и сертифицирована в Великобритании, но адаптирована к реалиям российских дорог. Тренеры учебного центра «Актив-безопасность» также проходили обучение у зарубежных - австрийских, голландских, британских специалистов. Все тренеры имеют сертификаты Британского Королевского Общества по предотвращению несчастных случаев RoSPA (Royal Society for Prevention of Accidents). Основное отличие системы «защитного вождения» в том, что по ней водителей обучают прогнозировать развитие дорожной ситуации, «читать дорогу», отслеживать изменения условий движения по прямым или косвенным признакам и, благодаря этому прогнозу, вообще не попадать в критические ситуации.

Именно ответственность не только за себя, но и за «того парня», который движется навстречу или попутно в соседнем ряду, сзади или впереди или может выехать на дорогу справа или слева, - это и есть основа защитной методики. Умение замечать, распознавать и избегать опасных ситуаций - то, что, по идее, умеют все, но на практике - далеко не многие водители. А проверить, действительно ли водитель обладает этими навыками, как он реагирует и на чем концентрирует внимание, - теперь можно и во Владивостоке.

Услуги по тестированию водителей и обучению их методике «защитного вождения» стал предоставлять в Приморье региональный представитель компании «Актив-безопасность» «Автошкол Аник». В «Анике», как и в головной компании, по программе «Защитное вождение» не работают с частными лицами, а только с корпоративными клиентами - первым из которых стала «Амур Машинери энд Сервисес», официальный дилер Caterpillar на Дальнем Востоке России. Что и неудивительно - понимание того, что предотвращение аварий обходится гораздо дешевле устранения их последствий, давно прижилось у крупных капиталистов. Нашим пока более свойственно переоценивать свои возможности и способности, а потом - когда «на авось» не вышло - оценивать убытки.

НОУ «Автошкола АНИК», региональный представитель УЦ «Актив-Безопасность».

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Семен ПЕТРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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