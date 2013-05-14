Во Владивостоке землю в бухте Горностай пытаются отдать в аренду с третьей попытки

По условиям аукциона начальная цена выставляемого права аренды – 10 986 000 рублей с учетом 18% НДС. Шаг аукциона – 540 000 рублей. Осуществление застройщиком проекта должно уложиться в шесть лет со дня подписания акта приема-передачи земли Фондом РЖС. Предполагается, что 80% жилой застройки составит многоэтажное жилье и 20% - малоэтажное. Из них в целом 30% должно составить жилье эконом-класса. Всего на этой территории необходимо обеспечить выход общей площади помещений не менее 60 000 кв. метров.