zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке ждут медные трубы

14 мая 2013, 15:26
Международный фестиваль духовых оркестров пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая. На фестивальных площадках выступит более 10 оркестров из Приморья, а также из Китая.

Международный фестиваль духовых оркестров пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая. На фестивальных площадках выступит более 10 оркестров из Владивостока, других городов Приморья, а также из Китайской Народной Республики.

Идея провести во Владивостоке целый фестиваль духовых оркестров возникла неспроста: в рамках проекта «Владивосток гостеприимный» по выходным дням летом и осенью 2012 года, а также в ходе многих городских праздников в скверах города проходили небольшие концерты духовых оркестров, которые неизменно пользовались популярностью у жителей и гостей Владивостока. Вот почему в администрации города было принято решение провести международный фестиваль духовых оркестров. Идею поддержал глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

Для участия в фестивале приглашены как духовые оркестры, так и другие творческие коллективы, которые дополнят своим искусством концерты на разных открытых площадках города. И все же царствовать все три фестивальных дня будет духовая музыка, звучание которой трогает сердца слушателей самого разного возраста.

Среди участников фестиваля – губернаторский духовой оркестр, оркестр штаба ТОФ, военный оркестр филиала военного учебно-научного центра ВМФ, эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток), духовой оркестр Артемовского городского округа, целый ряд детских коллективов, духовой оркестр города Муданьцзян, оркестр города Яньцзи (КНР) и другие.

Духовая и оркестровая музыка в дни фестиваля прозвучит на центральной площади Владивостока и в Адмиральском сквере, в сквере Суханова, на Спортивной набережной и набережной Цесаревича, а также в сквере кинотеатра «Нептун» и на площадке в районе бухты Тихой.

Пожалуй, одним из самых красивых мероприятий фестиваля обещает стать марш-парад духовых оркестров по Океанскому проспекту и большой гала-концерт на центральной площади Владивостока вечером в субботу, 18 мая. Подробная программа Международного фестиваля духовых оркестров будет опубликована дополнительно.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Музыка#Министерство культуры Российской Федерации#Всероссийский фестиваль «Где рождается искусство»#Культура#Департамент культуры#Шедевры мировой культуры#Фестиваль#Департамент культуры ХМАО#Фестиваль ледяных скульптур "Полярная рапсодия"#Дворец культуры им. С.М. Кирова#Творческий город#Владивосток
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56