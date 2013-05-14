Во Владивостоке ждут медные трубы

Идея провести во Владивостоке целый фестиваль духовых оркестров возникла неспроста: в рамках проекта «Владивосток гостеприимный» по выходным дням летом и осенью 2012 года, а также в ходе многих городских праздников в скверах города проходили небольшие концерты духовых оркестров, которые неизменно пользовались популярностью у жителей и гостей Владивостока. Вот почему в администрации города было принято решение провести международный фестиваль духовых оркестров. Идею поддержал глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.