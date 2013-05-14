Во Владивостоке ждут медные трубы

Международный фестиваль духовых оркестров пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая. На фестивальных площадках выступит более 10 оркестров из Владивостока, других городов Приморья, а также из Китайской Народной Республики.
Идея провести во Владивостоке целый фестиваль духовых оркестров возникла неспроста: в рамках проекта «Владивосток гостеприимный» по выходным дням летом и осенью 2012 года, а также в ходе многих городских праздников в скверах города проходили небольшие концерты духовых оркестров, которые неизменно пользовались популярностью у жителей и гостей Владивостока. Вот почему в администрации города было принято решение провести международный фестиваль духовых оркестров. Идею поддержал глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.
Для участия в фестивале приглашены как духовые оркестры, так и другие творческие коллективы, которые дополнят своим искусством концерты на разных открытых площадках города. И все же царствовать все три фестивальных дня будет духовая музыка, звучание которой трогает сердца слушателей самого разного возраста.
Среди участников фестиваля – губернаторский духовой оркестр, оркестр штаба ТОФ, военный оркестр филиала военного учебно-научного центра ВМФ, эстрадный оркестр МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток), духовой оркестр Артемовского городского округа, целый ряд детских коллективов, духовой оркестр города Муданьцзян, оркестр города Яньцзи (КНР) и другие.
Духовая и оркестровая музыка в дни фестиваля прозвучит на центральной площади Владивостока и в Адмиральском сквере, в сквере Суханова, на Спортивной набережной и набережной Цесаревича, а также в сквере кинотеатра «Нептун» и на площадке в районе бухты Тихой.
Пожалуй, одним из самых красивых мероприятий фестиваля обещает стать марш-парад духовых оркестров по Океанскому проспекту и большой гала-концерт на центральной площади Владивостока вечером в субботу, 18 мая. Подробная программа Международного фестиваля духовых оркестров будет опубликована дополнительно.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.