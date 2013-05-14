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Восточный экспресс банк запустил банкомат в аэропорту Владивостока

14 мая 2013, 13:52
КБ "Восточный" в рамках реализации проекта по расстановке банкоматов в аэропортах России запустил банкомат в аэропорту Владивостока (Кневичи).
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Банки

Восточный экспресс банк (КБ «Восточный») в рамках реализации проекта по расстановке банкоматов в аэропортах России запустил банкомат в аэропорту Владивостока (Кневичи).

В 2012 году банк уже установил банкоматы в аэропортах Барнаула, Новосибирска (аэропорт Толмачево), Иркутска, Красноярска (аэропорт Емельяново), Москвы (аэропорт Внуково), Омска и Хабаровска. В ближайшее время снять наличные, оплатить услуги, получить выписки по картам КБ «Восточный» можно будет в аэропортах Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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